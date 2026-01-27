Veículos de Comunicação
Inscrições para processo seletivo em Eldorado terminam nesta quarta

Seleção oferece vagas para nível fundamental e prevê prova objetiva no início de fevereiro

Fernando de Carvalho

Foto aérea da cidade de Eldorado - Foto: Saul Schramm
Foto aérea da cidade de Eldorado - Foto: Saul Schramm

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Eldorado, no sul de Mato Grosso do Sul, se encerram nesta quarta-feira (28). O certame oferece duas vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos que exigem nível fundamental.

De acordo com o edital, as oportunidades são para Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga), Lavador de Veículos (1 vaga) e Motorista de Transporte Escolar (cadastro de reserva). A jornada prevista é de 40 horas semanais, com salários que variam de um salário mínimo a R$ 1.925,97, conforme o cargo.

As inscrições começaram no dia 22 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível até o fim do prazo.

Etapas da seleção

A seleção dos candidatos será realizada por prova escrita objetiva, marcada para o dia 1º de fevereiro de 2026. Para o cargo de Motorista de Transporte Escolar, o processo inclui também prova prática, conforme previsto no edital.

O processo seletivo é conduzido pela Prefeitura de Eldorado, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude.

