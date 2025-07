Inscrições para professor substituto da UFMS se encerram nesta segunda-feira

As inscrições para o processo seletivo de professor substituto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) terminam nesta segunda-feira (28). O edital oferece vagas em diferentes áreas do conhecimento, com salários que variam de R$ 3.090,43 a R$ 4.326,60, conforme a titulação e a carga horária.

Vagas e requisitos

Há oportunidades para profissionais com título de especialista, mestrado ou doutorado em áreas como Ciência da Computação, Matemática, Estatística, Administração, Psicologia, Agronomia, Enfermagem, Medicina, História, Filosofia, Genética, Fisiologia, entre outras. A jornada varia de 20 a 40 horas semanais.

Etapas de seleção

Os candidatos serão avaliados por prova escrita, marcada para 1º de agosto, além de prova didática e análise de títulos. O resultado final terá validade de 12 meses a partir da homologação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet.