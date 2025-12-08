Inscrições para seleção de professores em Glória de Dourados terminam amanhã

As inscrições para o processo seletivo de professores em Glória de Dourados se encerram nesta terça-feira (9). O edital prevê a formação de cadastro reserva para atuação na rede municipal de ensino em 2026, com remuneração de R$ 3.380,00 e carga horária de 20 horas semanais.

O município abriu cadastro para cinco áreas: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Inglês, Arte e Educação Física. Para participar, é necessário ter licenciatura plena, idade mínima de 18 anos e atender aos demais critérios previstos no edital.

As inscrições começaram no dia 3 de dezembro e seguem até amanhã, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua Ivinhema, nº 1521, no Centro. O atendimento ocorre das 7h às 13h.

A seleção será realizada por meio de avaliação de títulos, com pontuação definida em edital. O processo terá validade de um ano e poderá ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.