Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Inscrições para seleção de professores substitutos no IFMS Jardim terminam na segunda-feira

Oportunidades são para as áreas de Arquitetura e Informática/Desenvolvimento Web, com carga horária de 40 horas semanais

Fernando de Carvalho

Oportunidades são para as áreas de Arquitetura e Informática/Desenvolvimento Web - Foto: Studio Formatura/Galois/Divulgação
Oportunidades são para as áreas de Arquitetura e Informática/Desenvolvimento Web - Foto: Studio Formatura/Galois/Divulgação

Encerra na próxima segunda-feira (11) o prazo de inscrições para o processo seletivo de professores substitutos no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Jardim.

São duas vagas disponíveis, nas áreas de Arquitetura e de Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web.

Os candidatos devem possuir graduação na área em que pretendem atuar, além de atender aos demais requisitos previstos no edital. A jornada é de 40 horas semanais, com salário base de R$ 4.326,60, acrescido de retribuição por titulação, que pode variar de R$ 324,49 a R$ 3.731,69, e auxílio-alimentação de R$ 1.000,00.

A inscrição deve ser feita pelo site do IFMS, mediante pagamento de taxa de R$ 50,00. O processo seletivo inclui prova de desempenho didático, marcada para 23 de agosto, e avaliação de títulos.

O contrato terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

