Inscrições para vaga de motorista em Eldorado encerram-se hoje

Termina nesta terça-feira (2) o prazo para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Eldorado, que oferece uma vaga para o cargo de motorista. A oportunidade é destinada a candidatos com ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria “D”.

A remuneração prevista é de R$ 1.925,97 para jornada de 40 horas semanais. Os interessados devem encaminhar a inscrição até o fim do dia pelo e-mail [email protected].

Etapas do processo

A seleção contará com prova objetiva de múltipla escolha, marcada para o próximo domingo (7). O exame terá questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Além disso, haverá análise documental.

O contrato tem validade de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período