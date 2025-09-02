Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Inscrições para vaga de motorista em Eldorado encerram-se hoje

Processo seletivo exige ensino fundamental completo e CNH categoria “D”

Fernando de Carvalho

Processo seletivo exige ensino fundamental completo e CNH categoria “D - Foto: Saul Schramm
Processo seletivo exige ensino fundamental completo e CNH categoria “D - Foto: Saul Schramm

Termina nesta terça-feira (2) o prazo para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Eldorado, que oferece uma vaga para o cargo de motorista. A oportunidade é destinada a candidatos com ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria “D”.

A remuneração prevista é de R$ 1.925,97 para jornada de 40 horas semanais. Os interessados devem encaminhar a inscrição até o fim do dia pelo e-mail [email protected].

Etapas do processo

A seleção contará com prova objetiva de múltipla escolha, marcada para o próximo domingo (7). O exame terá questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Além disso, haverá análise documental.

O contrato tem validade de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos