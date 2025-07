Inscrições para vaga no SAAE de São Gabriel do Oeste terminam nesta terça-feira

Encerra nesta terça-feira (15) o prazo para inscrições no processo seletivo simplificado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Gabriel do Oeste, a 140 km de Campo Grande.

A seleção busca formar cadastro de reserva para o cargo de Ajudante de Operação, com exigência de ensino fundamental incompleto e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salário de R$ 1.691,85. A contratação será por tempo determinado, com duração máxima de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

As inscrições devem ser feitas presencialmente até as 17h desta terça, na sede do SAAE, que fica na Rua Minas Gerais, 855, no Centro da cidade. O atendimento ocorre das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A seleção será realizada por meio de análise curricular, conforme critérios estabelecidos em edital. O processo seletivo terá validade de um ano, prorrogável por mais 12 meses.