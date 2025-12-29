Programa MS Desporto Escolar 2026 abre seleção para professores e projetos especiais

O calendário de 2026 já começou a ser desenhado para o esporte dentro das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Com foco em treinamento desportivo e em projetos especiais, o Governo do Estado anunciou a abertura de um novo processo seletivo para profissionais que vão atuar no Programa MS Desporto Escolar (PRODESC/MS), em parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC), Secretaria de Estado de Educação (SED) e Fundação de Desporto e Lazer (FUNDESPORTE).

As inscrições serão realizadas de forma totalmente digital e serão abertas nesta terça-feira (30), com encerramento previsto para 15 de janeiro de 2026, às 18h (horário de MS). Dessa vez, a proposta é reforçar as equipes responsáveis por treinos, ações temáticas e atividades voltadas a diferentes públicos dentro da Rede Estadual de Ensino, o que inclui também projetos com recorte inclusivo e atendimentos em ambientes específicos.

Além do prazo curto, os requisitos variam conforme a categoria escolhida. Para os projetos ligados a esportes e às UNEIs (categorias I e III), é exigida Licenciatura em Educação Física e cédula profissional regular do CREF11-MS (ou protocolo de transferência). Já para as vagas de Yoga (categoria II), a participação é direcionada a candidatos com licenciatura em qualquer área, desde que acompanhada de certificado de formação em Yoga.

Enquanto isso, o edital organiza as oportunidades em três frentes. Na Categoria I, entram os projetos de desporto escolar e iniciativas específicas, como “Bom de Bola, Bom na Escola”, “Forças no Esporte (PROFESP)”, “MS Pedalando para o Futuro”, além do esporte inclusivo em escolas indígenas e quilombolas. Em seguida, a Categoria II concentra as vagas do projeto especial de Yoga. Por fim, a Categoria III é voltada ao Esporte e Lazer Inclusivo em UNEIs, com atuação nas Unidades Educacionais de Internação.