EDUCAÇÃO

Programa MS Desporto Escolar 2026 abre seleção para professores e projetos especiais

Processo seletivo abre inscrições em 30 de dezembro para profissionais de Educação Física e Yoga que atuarão em projetos de treinamento esportivo e iniciativas inclusivas na Rede Estadual de Ensino

Arthur Ayres e Adriano Hany

Seleção do MS Desporto Escolar prevê atuação em treinos, projetos especiais e ações inclusivas em 2026 - Foto: Divulgação/Fundesporte
Seleção do MS Desporto Escolar prevê atuação em treinos, projetos especiais e ações inclusivas em 2026 - Foto: Divulgação/Fundesporte

O calendário de 2026 já começou a ser desenhado para o esporte dentro das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Com foco em treinamento desportivo e em projetos especiais, o Governo do Estado anunciou a abertura de um novo processo seletivo para profissionais que vão atuar no Programa MS Desporto Escolar (PRODESC/MS), em parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC), Secretaria de Estado de Educação (SED) e Fundação de Desporto e Lazer (FUNDESPORTE).

As inscrições serão realizadas de forma totalmente digital e serão abertas nesta terça-feira (30), com encerramento previsto para 15 de janeiro de 2026, às 18h (horário de MS). Dessa vez, a proposta é reforçar as equipes responsáveis por treinos, ações temáticas e atividades voltadas a diferentes públicos dentro da Rede Estadual de Ensino, o que inclui também projetos com recorte inclusivo e atendimentos em ambientes específicos.

Além do prazo curto, os requisitos variam conforme a categoria escolhida. Para os projetos ligados a esportes e às UNEIs (categorias I e III), é exigida Licenciatura em Educação Física e cédula profissional regular do CREF11-MS (ou protocolo de transferência). Já para as vagas de Yoga (categoria II), a participação é direcionada a candidatos com licenciatura em qualquer área, desde que acompanhada de certificado de formação em Yoga.

Enquanto isso, o edital organiza as oportunidades em três frentes. Na Categoria I, entram os projetos de desporto escolar e iniciativas específicas, como “Bom de Bola, Bom na Escola”, “Forças no Esporte (PROFESP)”, “MS Pedalando para o Futuro”, além do esporte inclusivo em escolas indígenas e quilombolas. Em seguida, a Categoria II concentra as vagas do projeto especial de Yoga. Por fim, a Categoria III é voltada ao Esporte e Lazer Inclusivo em UNEIs, com atuação nas Unidades Educacionais de Internação.

O resultado dos aprovados será divulgado em 9 de fevereiro de 2026 e o início das aulas de treinamento será iniciado em 23 de fevereiro. Até lá, o processo de seleção será conduzido por análise curricular e avaliação de capacidade técnica, com pontuação baseada em títulos, experiência e aderência do perfil à modalidade proposta, conforme as matrizes previstas nos anexos.

Para participar, a inscrição deve ser feita exclusivamente na Plataforma Prosas, com preenchimento do formulário eletrônico e anexação dos documentos comprobatórios e do currículo. No entanto, há regras de enquadramento: em geral, o professor concorre a apenas uma modalidade, com exceções específicas para Basquetebol (com 3×3) e Voleibol (com Vôlei de Praia), além de possibilidade ampliada para quem obteve classificação relevante nos Jogos Escolares de MS em 2025.

Além disso, a carga horária semanal pode variar de 6 horas-aula (uma turma) até 24 horas-aula (quatro turmas), enquanto alguns projetos possuem desenho próprio, como o “Bom de Bola” (8 horas semanais) e o Yoga (10 horas semanais). Por outro lado, o edital também faz um alerta: informações falsas podem levar à eliminação a qualquer momento, o que torna a documentação e a comprovação de títulos parte central do processo.

