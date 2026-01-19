Inscrições terminam hoje em seleção para professores e auxiliar em Figueirão

Termina nesta segunda-feira (19) o prazo de inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Figueirão, no interior de Mato Grosso do Sul, voltado à contratação e formação de cadastro reserva para profissionais da área da educação.

O atendimento para cadastro é presencial e ocorre em horários específicos ao longo do dia.

De acordo com o edital, a seleção oferece uma vaga imediata para Professor de Ensino Fundamental (Anos Iniciais), além de cadastro de reserva para diferentes funções, com exigência de magistério ou nível superior, conforme o cargo pretendido.

Os salários variam de R$ 2.341,54 a R$ 3.512,49, com carga horária de 20 a 40 horas semanais.

As oportunidades incluem: Professor de Educação Infantil, Professor do Ensino Fundamental em áreas como Inglês, Educação Física, Educação Especial, Produção Interativa, Artes e Ciências, além do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

Inscrições presenciais e gratuitas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas somente hoje, até às 10h30 e das 13h30 às 15h, na sede da Prefeitura Municipal, que fica na Avenida Moisés de Araújo Galvão, nº 591, Centro, em Figueirão.

Para participar, o candidato precisa comprovar a escolaridade exigida e atender aos demais requisitos previstos no edital.

Seleção será por títulos

A escolha dos candidatos será feita por avaliação de títulos, seguindo os critérios de pontuação definidos no edital do processo seletivo.

O prazo de validade da seleção vai até 31 de dezembro de 2026, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme decisão da administração municipal.