Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

previsão do tempo

Instabilidade aumenta e MS pode ter chuva forte ao longo desta sexta-feira

Aviso prevê acumulado de até 30 mm por hora e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h

Ana Lorena Franco

A orientação é redobrar a atenção e evitar áreas abertas - Foto: Arquivo RCN67
A orientação é redobrar a atenção e evitar áreas abertas - Foto: Arquivo RCN67

Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas nesta sexta-feira (30), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica acumulado entre 20 e 30 milímetros por hora, com ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora, além de risco de temporais, principalmente na região leste do estado.

De acordo com o Climatempo, as instabilidades são provocadas pela atuação de um cavado sobre o estado, aliado à formação de um sistema de baixa pressão próximo à costa do Sudeste, que deve dar origem a um ciclone extratropical no oceano Atlântico. Embora o sistema não atinja diretamente o território brasileiro, ele contribui para o aumento das áreas de instabilidade em Mato Grosso do Sul.

A orientação é redobrar a atenção durante os períodos de chuva, evitar áreas abertas, não se abrigar sob árvores, postes ou estruturas metálicas e manter distância de fiação elétrica em caso de ventos fortes e descargas elétricas.

Condições climáticas em Campo Grande

Em Campo Grande, a temperatura máxima chega aos 31 °C, com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Os ventos permanecem fracos durante a manhã, com rajadas mais intensas nos períodos da tarde e da noite, acompanhando as áreas de instabilidade.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos