Instabilidade aumenta e MS pode ter chuva forte ao longo desta sexta-feira

Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas nesta sexta-feira (30), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica acumulado entre 20 e 30 milímetros por hora, com ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora, além de risco de temporais, principalmente na região leste do estado.

De acordo com o Climatempo, as instabilidades são provocadas pela atuação de um cavado sobre o estado, aliado à formação de um sistema de baixa pressão próximo à costa do Sudeste, que deve dar origem a um ciclone extratropical no oceano Atlântico. Embora o sistema não atinja diretamente o território brasileiro, ele contribui para o aumento das áreas de instabilidade em Mato Grosso do Sul.

A orientação é redobrar a atenção durante os períodos de chuva, evitar áreas abertas, não se abrigar sob árvores, postes ou estruturas metálicas e manter distância de fiação elétrica em caso de ventos fortes e descargas elétricas.

Condições climáticas em Campo Grande

Em Campo Grande, a temperatura máxima chega aos 31 °C, com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Os ventos permanecem fracos durante a manhã, com rajadas mais intensas nos períodos da tarde e da noite, acompanhando as áreas de instabilidade.