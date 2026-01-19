Veículos de Comunicação
SERVIÇO

Instabilidade no Pix afeta pagamentos nesta segunda-feira

Mais de 6 mil usuários relataram problemas para realizar pagamentos instantâneos

Arthur Ayres

Instabilidade atinge diferentes instituições e indica falha no sistema do Banco Central - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67
O sistema de pagamentos instantâneos Pix apresentou instabilidade nesta segunda-feira (19), deixando usuários sem conseguir realizar transferências em diferentes instituições financeiras em todo o país.

Segundo o site DownDetector, plataforma que monitora interrupções em serviços online, mais de 7 mil reclamações foram registradas até as 13h40, e o volume de queixas em diversos bancos indica falha no sistema do Banco Central.

Nas redes sociais, usuários relataram dificuldades para efetuar pagamentos e transferências via Pix ao longo da tarde, apontando falhas simultâneas em aplicativos bancários.

O site também identificou aumento expressivo de registros em pelo menos cinco instituições financeiras.

O comportamento das notificações sugere que o problema não está restrito a um banco específico, mas sim relacionado ao sistema centralizado do Banco Central, responsável pela operação do Pix.

Até o momento, não houve posicionamento oficial sobre as causas da instabilidade ou previsão para a normalização completa do serviço.

