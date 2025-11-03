Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SOLIDARIEDADE

Instituo Sul-Mato-Grossense para Cegos realiza primeiro bazar solidário

Evento ocorre nos dias 13 e 14 no estacionamento do Comper Itanhangá e reúne itens doados pela Receita Federal

Arthur Ayres

Produtos serão comercializados a preços simbólicos e abaixo do valor de mercado - Foto: Arquivo
Produtos serão comercializados a preços simbólicos e abaixo do valor de mercado - Foto: Arquivo

O primeiro bazar solidário do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas” (ISMAC), será realizado nos dias 13 e 14 de novembro,das 8h às 17h no estacionamento do Comper Itanhangá, na Rua Joaquim Murtinho, em Campo Grande. O evento une solidariedade, cidadania e inclusão social em benefício das pessoas cegas e com deficiência visual atendidas pela instituição há 70 anos.
O bazar será realizado com produtos aprendidos da Receita Federal, que através de parceria por meio do Ato de Destinação de Mercadorias, doou produtos que serão comercializados a preços simbólicos, e abaixo do valor de mercado. Dentre os produtos estão: eletrônicos, celulares, relógios, perfumes importados, brinquedos, roupas, calçados, malas, patinetes elétricos, armações de óculos e outros artigos de uso pessoal e doméstico.
O Presidente do Instituto, José Aparecido de Souza, destaca a importância das ações do ISMAC, “O propósito do Bazar é duplo: arrecadar recursos para nossas ações e aproximar a comunidade do trabalho que o ISMAC realiza há quase 70 anos, oferecendo educação, reabilitação e oportunidades a pessoas com deficiência visual em todo o Mato Grosso do Sul”.

O bazar ocorre em parceria com o Grupo Pereira e o Hospital São Julião, com o objetivo de fortalecer ações conjuntas voltadas à reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência visual, desenvolver campanhas de conscientização sobre saúde ocular e prevenção de doenças, além de estimular o voluntariado e o engajamento comunitário. Compartilhar recursos e conhecimentos técnicos para ampliar o alcance social das ações e criar programas de capacitação e formação profissional para pessoas com deficiência.

SERVIÇO
Data: 13 e 14 de novembro de 2025
Horário: das 8h às 17h
Local: Estacionamento do Comper Itanhangá – Rua Joaquim Murtinho, 1679, Itanhangá Park, Campo Grande/MS

*Com informações do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas”

