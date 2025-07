Instituto Sabin oferece prêmios de até R$15 mil a empreendedores de impacto

O Instituto Sabin está com inscrições abertas para o TransformAção 3.0, programa gratuito que oferece capacitação, mentorias e prêmios de até R$15 mil a empreendedores que atuam ou desejam atuar com impacto social e ambiental. A iniciativa apoia brasileiros com ideias ou negócios em fase inicial e segue com inscrições até 28 de julho de 2025.

Voltado para maiores de 18 anos, o programa oferece uma trilha completa de aprendizagem com webséries, ebooks, podcasts, desafios práticos, mentorias individuais e coletivas, além de lives com especialistas do setor. O objetivo é ajudar os participantes a desenvolverem negócios sustentáveis e validados com base no Modelo C, metodologia aplicada nas edições anteriores.