Intensificação da vacinação contra Influenza imuniza mais de 77 mil pessoas em MS

Mais de 77 mil pessoas foram vacinadas em Mato Grosso do Sul durante a intensificação da campanha contra a Influenza. A mobilização ocorreu entre 28 de abril e 10 de maio e teve como objetivo reverter a baixa cobertura registrada no início da campanha, que alcançava apenas 22,35% do público-alvo.

Segundo o balanço mais recente, idosos com 60 anos ou mais foram o grupo com maior número de doses aplicadas, somando 45.466. Em seguida estão as crianças de seis meses a menores de seis anos, com 26.895 doses, e as gestantes, com 5.413 aplicações. Esses três grupos são considerados os mais vulneráveis às complicações da gripe.

As ações emergenciais abrangeram 631 instituições, incluindo 114 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), 218 Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e 299 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis).

As estratégias envolveram vacinação em escolas, creches, residências, locais de grande circulação e participação no “Dia D” da campanha nacional.

Campo Grande, que em abril estava em situação de emergência em saúde pública, recebeu R$ 140 mil para reforçar as ações de imunização. Os demais municípios tiveram repasses que variaram de R$ 10 mil a R$ 25 mil, de acordo com critérios técnicos de risco e população-alvo.

Apesar do período de maior circulação dos vírus respiratórios estar próximo do fim, a recomendação das autoridades é para que a população complete o esquema vacinal. A meta do Estado é alcançar 90% de cobertura entre os grupos prioritários até o encerramento da campanha.

*Com informações do Governo de MS