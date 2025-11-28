Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CIDADE

Interdições de trânsito neste sábado vão afetar várias regiões de Campo Grande

Eventos religiosos, sociais, esportivos e a programação de Natal alteram vias em diferentes bairros

Fernando de Carvalho

Eventos alteram vias em diferentes bairros - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Eventos alteram vias em diferentes bairros - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

O trânsito de Campo Grande terá mudanças ao longo deste sábado (29) devido a uma série de interdições programadas para eventos sociais, religiosos, esportivos e ações da programação de Natal.

As alterações, distribuídas em diferentes regiões da cidade, exigem atenção dos motoristas que circularem pelas áreas afetadas.

As interdições ocorrem em horários distintos e incluem vias de grande circulação. Quem precisar trafegar pelas regiões impactadas deve considerar rotas alternativas e planejar o deslocamento com antecedência.

Confira os trechos e horários de interdição

29 de novembro (sábado)

08h às 16h — Evento religioso
Local: Avenida Manoel da Costa Lima, nº 2369
Interdição: 50 metros da faixa de estacionamento, entre Av. Thyrson de Almeida e Rua Ranulfo Corrêa.

09h às 16h — Evento social
Local: Rua Jeribá, entre Rua Alfazema e Rua Aratu (meia pista).

09h às 20h — Evento esportivo
Local: Rua Brilhante, entre Av. Ernesto Geisel e Rua General Rabelo.

13h às 22h — Evento social
Local: Avenida Afonso Pena, do posto Nações Indígenas até a Rua Abdul Kadri.

16h30 às 22h — “Busão da Alegria” – Ação de Natal 2025
Local: Rua Marechal Rondon, 1350.

17h às 21h — Evento social
Local: Rua Santa Clara, entre Rua Franklin Cassiano e Rua Otávio Cavalcante Cunha.

Programação natalina segue até o fim de dezembro

Além das interdições deste sábado, a ação “Busão da Alegria” continuará circulando pela região central ao longo do mês. O atendimento ocorrerá sempre na Rua Marechal Rondon, 1350, nos seguintes períodos:

1º a 23 de dezembro
16h30 às 22h — Ação de Natal 2025 – “Busão da Alegria”.

26 a 29 de dezembro
16h30 às 22h — Ação de Natal 2025 – “Busão da Alegria”.

*Com informações da Prefeitura de CG

