Interdições de trânsito neste sábado vão afetar várias regiões de Campo Grande

O trânsito de Campo Grande terá mudanças ao longo deste sábado (29) devido a uma série de interdições programadas para eventos sociais, religiosos, esportivos e ações da programação de Natal.
As alterações, distribuídas em diferentes regiões da cidade, exigem atenção dos motoristas que circularem pelas áreas afetadas.
As interdições ocorrem em horários distintos e incluem vias de grande circulação. Quem precisar trafegar pelas regiões impactadas deve considerar rotas alternativas e planejar o deslocamento com antecedência.
Confira os trechos e horários de interdição
29 de novembro (sábado)
08h às 16h — Evento religioso
Local: Avenida Manoel da Costa Lima, nº 2369
Interdição: 50 metros da faixa de estacionamento, entre Av. Thyrson de Almeida e Rua Ranulfo Corrêa.
09h às 16h — Evento social
Local: Rua Jeribá, entre Rua Alfazema e Rua Aratu (meia pista).
09h às 20h — Evento esportivo
Local: Rua Brilhante, entre Av. Ernesto Geisel e Rua General Rabelo.
13h às 22h — Evento social
Local: Avenida Afonso Pena, do posto Nações Indígenas até a Rua Abdul Kadri.
16h30 às 22h — “Busão da Alegria” – Ação de Natal 2025
Local: Rua Marechal Rondon, 1350.
17h às 21h — Evento social
Local: Rua Santa Clara, entre Rua Franklin Cassiano e Rua Otávio Cavalcante Cunha.
Programação natalina segue até o fim de dezembro
Além das interdições deste sábado, a ação “Busão da Alegria” continuará circulando pela região central ao longo do mês. O atendimento ocorrerá sempre na Rua Marechal Rondon, 1350, nos seguintes períodos:
1º a 23 de dezembro
16h30 às 22h — Ação de Natal 2025 – “Busão da Alegria”.
26 a 29 de dezembro
16h30 às 22h — Ação de Natal 2025 – “Busão da Alegria”.
*Com informações da Prefeitura de CG