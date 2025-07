Maratona interdita vias de Campo Grande neste domingo; veja rotas alternativas

Evento altera trânsito em vários bairros da Capital entre 4h e 11h com apoio de diversas forças de segurança

A quarta edição da Maratona de Campo Grande, marcada para este domingo (6), vai provocar interdições temporárias em diversas ruas e avenidas da cidade entre 4h e 11h da manhã. Com a largada dos 42 km antecipada em relação ao ano anterior, a previsão é de que o trânsito seja liberado uma hora mais cedo. No entanto, cada via será desbloqueada assim que o último corredor passar pelo trecho.

A operação contará com o apoio da Agetran, Detran-MS, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros e da empresa de socorro médico QualiSalva. Ao todo, 400 pessoas atuarão na logística do evento, sendo 280 no fechamento das vias, além de 10 equipes da PM, 14 da GCM, seis da Agetran e sete do Detran.

A estrutura da prova ainda inclui dois carros-madrinha, 16 batedores, 20 árbitros da FAMS e uma equipe médica com UTIs móveis, ambulâncias, motolâncias, brigadistas e um posto fixo no local do evento.

Segundo Alexandre Pinho, chefe da fiscalização de trânsito da Agetran, a parceria com a organização tem como foco a segurança e o menor impacto possível ao trânsito da cidade. “Com a largada antecipada, a liberação das vias será mais rápida”, explica. Já o Detran-MS destacou o emprego de 14 agentes e sete viaturas para auxiliar nos bloqueios.

A Polícia Militar também atua com equipes embarcadas e a pé, monitorando o trânsito e garantindo a segurança dos participantes. O estacionamento estará disponível no Yotedy, com acesso facilitado ao Parque das Nações Indígenas, aberto excepcionalmente às 4h no domingo.

Maratona de Campo Grande: Impacto no Trânsito e Segurança

Com mais de 4.500 inscritos, a Maratona inclui percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, promovendo a prática esportiva, o turismo e a valorização dos espaços públicos. A organização garante que os desvios foram planejados para minimizar os transtornos, com alternativas divulgadas no site oficial do evento.