Agetran anuncia interdições em ruas e avenidas na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas em ruas e avenidas de Campo Grande para o próximo fim de semana, entre sábado (18) e domingo (19). Os bloqueios ocorrerão em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de viabilizar obras, serviços urbanos, eventos e mudanças de endereço. A recomendação é que os motoristas fiquem atentos às sinalizações e, sempre que possível, escolham rotas alternativas para evitar congestionamentos.
Interdições Programadas em Campo Grande
Interdições no sábado (18)
No sábado, a partir das 7h, a Avenida Mato Grosso terá interdição em meia pista entre a Rua Humberto de Campos e a Rua José de Alencar. O bloqueio vai até as 13h para a realização de supressão arbórea.
Das 8h às 13h, será interditada a Rua Marquês de Lavradio, entre a Rua Tibiriçá e a Avenida Três Barras, para a execução de obra do empreendimento Jooy.
A Rua Dom Aquino sofrerá interdição integral entre a Rua Padre João Crippa e a Rua José Antônio, a partir das 7h de sábado, com continuidade até o domingo, devido a uma mudança.
Das 7h às 17h, haverá interdição na Rua Monte Sião, entre o número 306, esquina com a Rua Cristalina, até o número 406, por conta de uma obra para construção de muro, com previsão de término em 13 de fevereiro.
Das 8h às 17h, a Rua Heitor Vieira de Almeida será interditada entre a Rua Veranópolis e a Avenida Pôr do Sol, devido a um evento no Clube dos Desbravadores.
Na região central, das 7h30 às 17h, a Avenida Calógeras terá interdição parcial, com bloqueio de uma pista e do corredor de ônibus, devido a uma obra com guindaste.
Interdições no domingo (19)
No domingo, o bloqueio na Rua Dom Aquino será mantido entre a Rua Padre João Crippa e a Rua José Antônio, dando continuidade à mudança que começou no sábado.
A Agetran alerta que as interdições podem afetar o fluxo de veículos, principalmente em vias de grande circulação. Agentes de trânsito estarão em pontos estratégicos para orientar motoristas e garantir a segurança viária.
A recomendação é que os condutores planejem suas viagens com antecedência, respeitem a sinalização e busquem rotas alternativas para minimizar os impactos no tráfego.
*Com informações da Agência Municipal de Transporte e Trânsito