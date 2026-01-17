Agetran anuncia interdições em ruas e avenidas na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas em ruas e avenidas de Campo Grande para o próximo fim de semana, entre sábado (18) e domingo (19). Os bloqueios ocorrerão em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de viabilizar obras, serviços urbanos, eventos e mudanças de endereço. A recomendação é que os motoristas fiquem atentos às sinalizações e, sempre que possível, escolham rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Interdições Programadas em Campo Grande

Interdições no sábado (18)

No sábado, a partir das 7h, a Avenida Mato Grosso terá interdição em meia pista entre a Rua Humberto de Campos e a Rua José de Alencar. O bloqueio vai até as 13h para a realização de supressão arbórea.

Das 8h às 13h, será interditada a Rua Marquês de Lavradio, entre a Rua Tibiriçá e a Avenida Três Barras, para a execução de obra do empreendimento Jooy.

A Rua Dom Aquino sofrerá interdição integral entre a Rua Padre João Crippa e a Rua José Antônio, a partir das 7h de sábado, com continuidade até o domingo, devido a uma mudança.

Das 7h às 17h, haverá interdição na Rua Monte Sião, entre o número 306, esquina com a Rua Cristalina, até o número 406, por conta de uma obra para construção de muro, com previsão de término em 13 de fevereiro.