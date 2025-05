'Invasão Massa' chega a Campo Grande

A “Invasão Massa” chegou a Campo Grande nesta segunda-feira (5), levando a vibração da Massa FM para as principais ruas do centro da cidade — Calógeras, 14 de Julho, 13 de Maio e Rui Barbosa.

A ação, promovida pelo Grupo RCN, tem como foco fortalecer o relacionamento com o comércio local, apresentar a nova programação da rádio e impulsionar a participação de empresas na promoção “Casa dos Sonhos 2025”.

Equipe comercial apresenta a campanha ‘Casa dos Sonhos 2025’ os comércio de Campo Grande – Duda Schindler

Depois de passar por Três Lagoas, a iniciativa aterrissa na Capital sul-mato-grossense com a promessa de movimentar o varejo com interação e oportunidades comerciais.

Durante a invasão, a equipe do Grupo RCN percorre lojas e estabelecimentos para dialogar diretamente com empresários e parceiros.

Para Rodrigo Lopes, diretor comercial do Grupo RCN, o impacto em Campo Grande já é perceptível. “A avaliação é muito positiva. A receptividade quanto à qualidade musical da Massa FM tem sido impressionante. Em Três Lagoas foi um sucesso, aqui em Campo Grande já deu para sentir o retorno. Em Dourados, a expectativa é de um sucesso ainda maior”, afirmou.

Casa dos Sonhos 2025

A campanha “Casa dos Sonhos 2025” sorteará três residências completas para ouvintes da Massa FM em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Cada imóvel contará com 60 m², mobiliado com móveis e eletrodomésticos, equipado com energia solar, internet e sistema de segurança. Além disso, o vencedor levará um vale-compras de um ano. Ao todo, a campanha distribuirá mais de R$ 1,5 milhão em prêmios.

“Tenho 20 anos de trabalho na comunicação e nunca vi um grupo sortear três casas. Quando falamos isso para os clientes, muitos ficam surpresos e já demonstram interesse em participar”, comenta Lopes destacando a grandiosidade da promoção em andamento.

O tradicional bem-feito

Estevão Congro, diretor-executivo do Grupo RCN, ressalta que a estratégia adotada resgata métodos tradicionais com foco renovado. “É uma atividade velha e nova ao mesmo tempo. Visitar o mercado, conversar pessoalmente com os lojistas, levar ideias e apresentar novas estratégias, como a Casa dos Sonhos, tem gerado uma receptividade muito positiva. Não temos dúvidas do sucesso que vamos colher”, destacou.

A “Invasão Massa” continua em Campo Grande durante a semana, promovendo interação com o público e gerando oportunidades comerciais. Na próxima etapa, será a vez de Dourados receber a ação.

Grupo RCN

O Grupo RCN é um dos principais conglomerados de comunicação de Mato Grosso do Sul. Surgiu a partir da fundação do Jornal do Povo, 1949, em Três Lagoas, extremo leste do estado. Desde então, o grupo ampliou sua presença em diversas plataformas.

Hoje, atua com 13 veículos de comunicação, presentes nas principais praças de Mato Grosso do Sul, e mostra sua força em rádio, televisão, impresso, mídia digital, indoor e outdoor, sempre com foco em jornalismo de qualidade, entretenimento e projetos que aproximam empresas e comunidade.