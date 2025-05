Invasão Massa segue em Campo Grande com ótima recepção do público

A ação promocional “Invasão Massa“ tem sido levada com entusiasmo às ruas de Campo Grande nesta semana. Organizada pelo Grupo RCN, a iniciativa foi planejada com o objetivo de aproximar a Massa FM da população e atrair novos parceiros comerciais para a campanha “Casa dos Sonhos 2025”.

Carreata movimenta a cidade

Na manhã desta terça-feira (6), foi realizada uma grande carreata pelas ruas centrais da cidade. O famoso “Busão da Massa”, acompanhado de caminhonetes e veículos da rede Massa FM, foi conduzido com muita animação, despertando a atenção de quem circulava pela região.

Personagens conhecidos do Busão da Alegria marcaram presença durante a festa nas ruas – Foto: Gerson Wassouf/RCN67

Com buzinas, música e presença dos comunicadores da emissora, a ação pôde ser notada por todos que passavam. A vibração e o entusiasmo foram destacados por moradores da cidade.











“Legal ver essa rádio chegando, tão fazendo bastante barulho né? Eu gosto do Ratinho e é bom saber que tem essa rádio agora em Campo Grande”, comentou Arildo Nantes, marceneiro, surpreso com a movimentação.

Promoção “Casa dos Sonhos” desperta curiosidade e desejo

Durante a ação, informações sobre a campanha “Casa dos Sonhos 2025” foram compartilhadas com o público. Por meio de alto-falantes instalados no trio elétrico e no ônibus temático, os detalhes da promoção foram explicados de forma clara e empolgante.

“Eu já ouvi falar dessa Massa, mas não sabia que iam sortear uma casa. Que loucura, né? Tomara que eu ganhe”, afirmou Néia de Oliveira, dona de casa, ao saber da iniciativa.

A campanha sorteará três casas completas, com móveis, eletrodomésticos, energia solar, internet, sistema de vigilância e um vale-compras para um ano inteiro. As residências serão entregues em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, totalizando mais de R$ 1,5 milhão em prêmios.

A novidade também chamou atenção entre os jovens.

“Incrível uma rádio estar sorteando uma casa, né? E pelo que eu ouvi eles falarem, vão ser três casas no estado, caramba. Vou continuar ouvindo e acompanhando pra conseguir participar também”, disse Letícia Silva, estudante.

Grupo RCN aposta no contato direto com o público

De acordo com Fernando de Moraes, gerente de Produto e Head Artístico do Grupo RCN, o sucesso do primeiro dia foi confirmado pela receptividade calorosa da população.

Fernando Moraes e o locutor Beto Silva durante a ação – Foto: Gerson Wassouf/RCN67

“Foi incrível, porque a gente teve a chance de enxergar o campo-grandense. Sair de dentro do estúdio é muito bom, né? Quando a gente vê os carros sintonizados, as pessoas descobrindo a Massa FM, é muito legal”, explicou Moraes.

Ele também ressaltou que a ação tem sido projetada para fortalecer o vínculo com os ouvintes e atrair o interesse de empresas locais para a campanha.

“O parceiro se sente abraçado, se sente prestigiado. Quando a gente apresenta essa promoção, com casas mobiliadas, energia fotovoltaica, um ano de supermercado e internet, os novos parceiros se sentem motivados a dar essa chance para um cliente”, concluiu.

Próximos passos da Invasão Massa

A “Invasão Massa” continuará em Campo Grande até sexta-feira (10). Ao longo da semana, a equipe da rádio seguirá visitando lojas e estabelecimentos, promovendo a marca com ações de rua, sorteios e muita interatividade.

Na próxima etapa, a ação será levada até Dourados, mantendo o mesmo formato de sucesso já visto em Três Lagoas e agora, confirmado também na Capital.

