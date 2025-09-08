Investigação aponta que recém-nascido encontrado em Aquidauana não foi abandonado

As investigações sobre o recém-nascido encontrado no último domingo (7), nos fundos de uma residência no bairro Nova Aquidauana, indicam que o caso não se trata de abandono, como chegou a ser divulgado inicialmente.

De acordo com a apuração, a mãe da criança é uma adolescente de 16 anos, moradora da própria casa onde o bebê foi localizado. Ela relatou que não sabia da gravidez e que entrou em trabalho de parto sozinha, no banheiro, enquanto a mãe estava fora visitando familiares.

Relato da adolescente

Segundo depoimento prestado à polícia, em estado de choque e sem saber como agir, a jovem tomou banho com o recém-nascido e, com medo da reação da família, colocou a criança nos fundos da casa. Minutos depois, informou à mãe que teria encontrado um bebê abandonado.

Ainda conforme a investigação, a adolescente afirmou não ter tido intenção de abandonar o filho, mas disse ter agido de forma impulsiva, tomada pelo medo e pela confusão emocional.

Estado de saúde do bebê

O bebê foi socorrido rapidamente, está hospitalizado e encontra-se fora de perigo, sob cuidados médicos.

Caso em andamento

A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e realizando diligências para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

*Com informações da PCMS