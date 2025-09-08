Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INTERIOR

Investigação aponta que recém-nascido encontrado em Aquidauana não foi abandonado

Mãe é uma adolescente de 16 anos que entrou em trabalho de parto sozinha e agiu em estado de choque

Fernando de Carvalho

Bebê está hospitalizado e não corre risco - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de MS
Bebê está hospitalizado e não corre risco - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de MS

As investigações sobre o recém-nascido encontrado no último domingo (7), nos fundos de uma residência no bairro Nova Aquidauana, indicam que o caso não se trata de abandono, como chegou a ser divulgado inicialmente.

De acordo com a apuração, a mãe da criança é uma adolescente de 16 anos, moradora da própria casa onde o bebê foi localizado. Ela relatou que não sabia da gravidez e que entrou em trabalho de parto sozinha, no banheiro, enquanto a mãe estava fora visitando familiares.

Relato da adolescente

Segundo depoimento prestado à polícia, em estado de choque e sem saber como agir, a jovem tomou banho com o recém-nascido e, com medo da reação da família, colocou a criança nos fundos da casa. Minutos depois, informou à mãe que teria encontrado um bebê abandonado.

Ainda conforme a investigação, a adolescente afirmou não ter tido intenção de abandonar o filho, mas disse ter agido de forma impulsiva, tomada pelo medo e pela confusão emocional.

Estado de saúde do bebê

O bebê foi socorrido rapidamente, está hospitalizado e encontra-se fora de perigo, sob cuidados médicos.

Caso em andamento

A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e realizando diligências para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

*Com informações da PCMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos