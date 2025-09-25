Veículos de Comunicação
TRAGÉDIA NO PANTANAL

Investigação aponta tentativa de pouso antes de queda de aeronave em Aquidauana

Polícia Científica, Dracco e Cenipa analisam causas do acidente que matou quatro pessoas na fazenda Barra Mansa

Fernando de Carvalho

Órgãos analisam causas do acidente que matou quatro pessoas na fazenda Barra Mansa - Foto: Divulgação/PCMS
Órgãos analisam causas do acidente que matou quatro pessoas na fazenda Barra Mansa - Foto: Divulgação/PCMS

Novos desdobramentos sobre a queda do avião na fazenda Barra Mansa, em Aquidauana, indicam que o piloto teria tentado pousar e, em seguida, feito uma arremetida antes do impacto.

O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (23) e matou quatro pessoas, incluindo o arquiteto chinês Kongjian Yu e dois documentaristas brasileiros.

As equipes que atuam no local apuram fatores técnicos, ambientais e humanos. Diferentemente dos relatos iniciais, não havia animais na pista no momento da manobra — ponto que continua sendo analisado porque testemunhas relataram presença de animais pouco antes do pouso.

Procedimentos periciais e identificação das vítimas

Exames de necropsia e coleta de DNA estão em andamento para identificar os corpos. No caso do arquiteto chinês Kongjian Yu, o exame aguarda autorização formal da família, em respeito aos trâmites legais.

Em uma das vítimas, já foi possível aplicar o processo de identificação pelas impressões digitais. As amostras biológicas seguem para análises laboratoriais, que exigem prazo maior para conclusão.

Histórico da aeronave levanta questionamentos

A aeronave, um Cessna de pequeno porte, já havia sido apreendida pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil (Dracco) em 2019 por transporte irregular de passageiros e manutenção inadequada.

Posteriormente, foi liberada ao proprietário por decisão judicial e voltou a voar neste ano.

Equipes permanecem no local

O Dracco e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) continuam coletando provas e ouvindo testemunhas na área do acidente. Não há prazo definido para conclusão dos laudos.

*Com informações da Sejusp

