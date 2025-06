Governo de MS investe mais de R$ 7 milhões em infraestrutura rodoviária

O governo do estado de Mato Grosso do Sul anunciou a abertura de seis processos licitatórios voltados à elaboração de projetos técnicos para obras em rodovias estaduais. Os investimentos somam R$ 7,1 milhões e abrangem sete municípios. Este movimento marca mais um passo para ampliar a conectividade e o desenvolvimento regional. A meta é melhorar a infraestrutura de transporte.

Porto Murtinho no foco

As propostas serão recebidas entre os dias 4 e 6 de agosto de 2025. Elas contemplam estudos e projetos de engenharia que precedem a implantação e pavimentação de trechos estratégicos. Isso ocorrerá nas regiões de Porto Murtinho, Pedro Gomes, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Caarapó e Sonora.

Um dos principais destaques é o investimento estimado em R$ 2,65 milhões para a pavimentação da rodovia MS-195. Esta obra será entre a BR-267 e o Rio Apa, em Porto Murtinho, com extensão de 49,6 km. O trecho é estratégico para o escoamento de produção e conexão com a fronteira.

Outros do Corredor Bioceânico

Outro projeto de impacto envolve a rodovia MS-215, ligando Pedro Gomes à Serra do Amasílio, com aproximadamente 31 km. A previsão é de R$ 1,29 milhão para estudos de viabilidade técnica, ambiental e projeto executivo.

Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti receberão investimentos de R$ 681 mil. Estes fundos são para o desenvolvimento de infraestrutura voltada ao turismo. Inclui ciclovias, passarelas, mirantes e sinalização ao longo da MS-450. O objetivo é transformar o trajeto entre o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Palmeiras e a UEMS de Aquidauana em um corredor turístico estruturado.

A região de Dourados e Caarapó também foi incluída no pacote. Há a previsão de R$ 1,1 milhão para elaborar o projeto de pavimentação da MS-156. Este trecho liga a BR-163 à MS-278 e dá acesso ao Núcleo Industrial de Dourados.

Em Sonora, um estudo técnico e ambiental será elaborado para a pavimentação da MS-213. Este projeto será entre a BR-163 e a MS-407, ao custo estimado de R$ 925 mil. Já em Aquidauana, outro projeto prevê pavimentação no acesso à localidade de Piraputanga. Este trabalho conecta a BR-262 à ponte sobre o Rio Aquidauana, com extensão de 8 km e previsão de R$ 435 mil.

Plano de infraestrutura do Estado

Os projetos foram organizados pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Eles integram o plano de infraestrutura do estado, com foco na mobilidade regional, segurança viária e valorização do turismo.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), os estudos visam embasar obras que prometem melhorar o deslocamento entre regiões. Além disso, eles pretendem ampliar o potencial turístico e fortalecer a economia local.

Os editais podem ser acessados pelos sites oficiais da Agesul e do Governo Federal.