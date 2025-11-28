Veículos de Comunicação
Invictos, Operário e Náutico fazem jogo de ida da final do Sul-Mato-Grossense Sub-17

Campeão garante vaga na Copa do Brasil Sub-17 do ano que vem

Arthur Ayres

Operário e Náutico começam neste sábado a disputa pelo título estadual Sub-17 e pela vaga na Copa do Brasil da categoria - Foto: Divulgação/FFMS
A decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 de futebol, entre Operário e Náutico, acontece neste sábado (29), no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande. A partida marca o jogo de ida da final, que vale vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2026.

As duas equipes de Campo Grande estão invictas na competição. O Náutico foi líder do grupo E, passou pelo Grêmio Santo Antônio e pelo São Gabriel EC nas quartas e semifinal, respectivamente. O Galo foi o primeiro colocado do grupo B. Desbancou o Naviraiense e o Cert FC, nas quartas e semifinal do torneio.

A partida de volta, com mando do Náutico, deve ter local e data divulgados pela Diretoria de Competição da FFMS na próxima segunda-feira (1º).

*Com informações da FFMS

