IPTU 2026: 2ª via do boleto é o principal motivo lotação da Central de atendimento

A Central de Atendimento do Cidadão, em Campo Grande, registrou alto fluxo de pessoas nos últimos dias. Isso foi impulsionado principalmente pela procura por informações relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Ao contrário do que se pensava, a maior parte dos cidadãos estavam em busca da 2ª via do boleto de pagamento. Isso contrariou a polêmica sobre ser o aumento do imposto o motivo.

Apesar das diferentes demandas, a maior parte dos atendimentos está concentrada na emissão da segunda via do boleto do imposto referente a 2026. Isso chama a atenção para dificuldade de recebimento nas residências.

Principais Reclamações

Entre as principais reclamações estão relatos de moradores que afirmam não ter recebido o carnê do IPTU em casa. Na fila formada em frente ao espaço, a reportagem abordou cerca de 30 pessoas. Aproximadamente 90% afirmaram estar no local apenas para retirar a segunda via do boleto.

O vendedor Celso Meireles relatou que não recebeu o boleto e demonstrou preocupação com possíveis golpes. “A gente ouve falar de boletos falsos. Fica com medo de pagar algo que não é verdadeiro”, disse.

Já o auxiliar de loja André Ramos disse que procurou atendimento após identificar inconsistências no documento. Segundo ele, o boleto chegou com endereço e nome do proprietário incorretos, além de valores divergentes. “Moro há mais de 20 anos no mesmo local e o carnê veio com dados errados. Vim conferir porque o valor também não bate”, afirmou .

Atendimento ao Cidadão e o IPTU 2026

Além da emissão da segunda via, alguns contribuintes buscaram o atendimento para tratar de isenções previstas em lei. A aposentada Eva, de 82 anos, foi à Central para solicitar a continuidade da isenção do IPTU. Este benefício, segundo ela, já teve em anos anteriores.

Quem utiliza o serviço com frequência também percebeu aumento no movimento. A arquiteta Jéssica Moreira afirmou que o fluxo costuma crescer no início do ano por causa do imposto. Contudo, destacou que, nesta semana, o volume de pessoas está acima do normal. “Está bem mais cheio, inclusive com dificuldade para estacionar, precisei estacionar duas quadras daqui”, relatou.

Apesar da movimentação intensa, usuários confirmaram que o atendimento segue ocorrendo normalmente. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Campo Grande para saber se há algum problema logístico na entrega dos carnês do imposto. Também buscamos esclarecer outros relatos, mas até o fechamento da reportagem não houve resposta.