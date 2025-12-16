Lançamento do IPTU 2026: confira datas, descontos e regras de pagamento em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande oficializou o lançamento do IPTU e da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos para 2026. Conforme edital de notificação publicado na sexta-feira (12), o documento organiza o calendário de pagamento, define prazos de contestação e mantém benefícios para quem estiver em dia, incluindo participação no programa de sorteios do “IPTU Dá Prêmios”.

Ao mesmo tempo, o texto reforça que o planejamento do contribuinte precisa considerar, sobretudo, a data-base do primeiro vencimento. Além disso, regras como parcelamento, descontos e emissão de segunda via foram detalhadas para evitar atrasos por falta de informação.

Vencimento principal: 12 de janeiro de 2026

O ponto central do calendário é 12 de janeiro de 2026. Nessa data, vence:

a cota única (pagamento à vista), ou

(pagamento à vista), ou a 1ª parcela para quem optar pelo parcelamento.

No entanto, se qualquer vencimento cair em feriado, fim de semana ou dia não útil, o prazo passa a valer no primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no edital.

Parcelamento pode chegar a 12 vezes

A legislação municipal permite dividir o imposto em até 12 parcelas mensais e consecutivas. Assim, quem não pretende pagar à vista pode organizar o orçamento com pagamentos ao longo do ano.

Por outro lado, o edital traz um alerta importante: as parcelas devem ser quitadas na ordem cronológica. Ou seja, pagar uma parcela mais adiante não elimina parcelas anteriores que estejam em atraso.

Descontos e o “bônus do IPTU Azul”

Além do parcelamento, descontos foram mantidos para quem não tiver débitos inscritos em Dívida Ativa com a Fazenda Pública Municipal. Nesse caso, o contribuinte pode acessar o benefício conhecido como “IPTU Azul”, que alcança o IPTU e a Taxa de Lixo.

Ainda assim, a regra depende da regularidade cadastral e fiscal. Portanto, quem tem pendências deve observar que o desconto não se aplica automaticamente quando existir débito registrado.

Prazo para contestar: até 10 de março

Caso o contribuinte discorde do valor lançado, a contestação poderá ser apresentada à Coordenadoria de Julgamentos e Consultas da SEFAZ. O prazo final indicado no edital é 10 de março de 2026.

Dessa forma, quem pretende questionar o lançamento precisa agir com antecedência. Além disso, a orientação prática é separar documentos e informações do imóvel para embasar a impugnação dentro do prazo.

Entrega do carnê e emissão de 2ª via

Os carnês impressos serão entregues pelos Correios no endereço cadastrado. No entanto, o edital ressalta que a ausência de recebimento não isenta o proprietário do pagamento.

Assim, quem não receber o carnê até 5 de janeiro de 2026 deve emitir a segunda via pelos canais informados:

site: www.iptu.campogrande.ms.gov.br

WhatsApp: (67) 4042-1320

(67) 4042-1320 atendimento presencial: Central de Atendimento ao Cidadão (Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655 – Centro), das 8h às 16h.

IPTU Dá Prêmios 2026: quem paga em dia concorre

Além dos descontos, a Prefeitura renovou o concurso “IPTU Dá Prêmios” para 2026. Para participar, o contribuinte (pessoa física ou jurídica) precisa manter o IPTU 2026 quitado até a data limite de cada sorteio e manter CPF ou CNPJ atualizado no cadastro imobiliário.

Ao longo do ano, três sorteios foram previstos, totalizando 14 prêmios:

1º sorteio (22/07/2026): 3 televisores e 3 aparelhos de ar-condicionado

3 televisores e 3 aparelhos de ar-condicionado 2º sorteio (23/09/2026): 3 televisores e 3 aparelhos de ar-condicionado

3 televisores e 3 aparelhos de ar-condicionado 3º sorteio (25/11/2026): 1 automóvel 0 km e 1 motocicleta 0 km

Por fim, o edital amarra os benefícios a um ponto simples: adimplência. Portanto, para quem quer desconto e chance de prêmio, o caminho passa por manter o pagamento em dia e o cadastro atualizado.