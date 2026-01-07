Veículos de Comunicação
CAMPO GRANDE

Prefeitura prorroga prazo do IPTU com 10% de desconto até fevereiro

Contribuintes terão até 12 de fevereiro para pagar o imposto com abatimento

Arthur Ayres

Centro de Atendimento ao Cidadão de Campo Grande terá equipes reforçadas após a prorrogação do prazo para pagamento do IPTU com desconto - Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67
A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até 12 de fevereiro o prazo para pagamento do IPTU com desconto de 10% à vista, e amplia o período para que os contribuintes possam se organizar financeiramente no início do ano.

A decisão foi tomada pela prefeita Adriane Lopes (PP) após diálogo com a Câmara Municipal e a Ordem dos Advogados do Brasil – Mato Grosso do Sul (OAB-MS), atendeu a pedidos da população por mais tempo para quitar o tributo com benefício.

Com a prorrogação, os contribuintes passam a ter todo o mês de janeiro e mais 12 dias de fevereiro para realizar o pagamento do IPTU à vista com desconto. A medida busca reduzir a inadimplência e ampliar o acesso ao benefício fiscal oferecido pelo município.

Segundo o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Ulysses Rocha, a decisão reflete uma demanda direta da sociedade.

“Já acatamos a prorrogação do prazo e vamos estender o pagamento com desconto à vista até o dia 12 de fevereiro. Além disso, vamos ampliar o atendimento no Centro de Atendimento ao Cidadão, reforçando as equipes para melhor atender a população”, afirmou.

O pedido de ampliação do prazo foi formalizado após diálogo institucional entre o Executivo municipal, vereadores e a OAB-MS, que destacaram as dificuldades enfrentadas pelos contribuintes neste começo de ano.

Prorrogação do Prazo e Benefícios Fiscais

Ao estender o prazo, a Prefeitura reforça a política de escuta ativa e responsabilidade fiscal, buscando equilibrar a necessidade de arrecadação com a realidade econômica das famílias campo-grandenses, além de promover maior justiça tributária.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

