IREKS chega a Campo Grande com tecnologia alemã e inspiração artesanal para a panificação

A panificação sul-mato-grossense ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (10), com a chegada oficial da IREKS, empresa alemã com mais de 160 anos de história e referência mundial no fornecimento de ingredientes de alta tecnologia para pães e confeitos. O lançamento foi promovido pela Brago Distribuidora, que inaugurou sua nova unidade na capital e reuniu profissionais do setor, imprensa especializada e parceiros para uma aula-show conduzida pelo chef Luiz Farias.

Reconhecido internacionalmente, Farias foi eleito o melhor chef confeiteiro do mundo pela Union Internationale de la Boulangerie et de la Pâtisserie (UIBC) e coleciona prêmios por suas publicações técnicas. Durante o evento, ele compartilhou tendências, receitas e inovações em ingredientes aplicadas em diversos países.

“É um prazer enorme estar aqui em Campo Grande. Estive nesta cidade há mais de 20 anos para lançar um produto que hoje é um sucesso nacional. Voltar agora, com uma proposta tão inovadora, é emocionante”, afirmou o chef, que retornou recentemente de uma temporada na Alemanha e Itália.

“Viajo o mundo para aprender e compartilhar conhecimento. O que mais gosto é dividir o que aprendo, porque acredito que a panificação pode transformar realidades quando feita com técnica, inovação e paixão”, concluiu o Chef.

A IREKS, que atua em mais de 90 países, oferece soluções que unem tradição artesanal e tecnologia moderna. A empresa aposta em ingredientes naturais e sustentáveis, como misturas especiais, fermentos e maltes, voltados à panificação artesanal com alto padrão de qualidade e rendimento.

A nova etapa da expansão no Brasil é resultado da parceria com a Brago Distribuidora, que agora passa a operar em Campo Grande com uma infraestrutura moderna, showroom e sistema de logística inteligente. “Nós não vendemos apenas produtos, mas entregamos soluções completas”, destacou Eduardo Greco, diretor da Brago.

“Trouxemos o chef Luiz Farias para apresentar ao público local a qualidade e a inovação que a IREKS representa. Além disso, oferecemos assistência técnica com padeiros especializados que acompanham a produção local e capacitam os profissionais. Nosso objetivo é estar ao lado de quem movimenta a economia, ajudando o setor a se profissionalizar ainda mais”, afirmou Greco.

O evento também abriu espaço para a troca de experiências e degustações, apresentando aos participantes os diferenciais dos produtos da IREKS em receitas desenvolvidas especialmente para o público brasileiro.

Com a nova filial, a Brago amplia sua atuação no Centro-Oeste, somando-se às unidades de Brasília, Goiânia e Palmas.

“Campo Grande tem um grande potencial de crescimento, mas também enfrenta desafios comuns em outras regiões, como a escassez de mão de obra qualificada. Por isso, investimos não só em produtos, mas em suporte técnico para garantir resultados consistentes para nossos clientes”, explicou Greco.

A iniciativa marca um momento estratégico para a panificação local, conectando o que há de mais avançado na Europa com o talento e a tradição dos profissionais brasileiros.