Irmãos campo-grandenses brilham no Grand Prix de Natação no Paraguai

Dois irmãos campo-grandenses brilharam no cenário esportivo internacional. João Gabriel e Otavio Righi Cavallaro, de 11 e 9 anos, conquistaram sete medalhas no Grand Prix LATAM 2025 de Natação, realizado em Assunção, no Paraguai. Os jovens atletas competiram com nadadores de outros sete países da América Latina.

João Gabriel subiu ao pódio seis vezes: conquistou ouro nos 100 metros livre e no revezamento 4×50 metros livre misto, além de quatro pratas nas provas de 50m e 100m peito, 50m livre e revezamento medley.

“Ter obtido esses resultados foi muito bom, pois nunca tinha medalhado numa competição internacional. Fiquei muito feliz”, relatou.

João Gabriel com as seis medalhas conquistadas – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Otavio, o irmão caçula, garantiu a medalha de prata nos 50 metros costas e ficou em quarto lugar em duas outras provas. “Vitória na natação é baixar o seu próprio tempo, e eu consegui isso lá. É sinal de que a dedicação ao treino está dando resultado”, comentou.

Otavio com a medalha conquistada – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Ambos recebem o auxílio-atleta da Prefeitura de Campo Grande. Segundo eles, o incentivo foi essencial para viabilizar a participação na competição internacional. “Temos provas todos os meses e o custo é alto”, destacou Otavio.

João reforçou: “Essa foi uma viagem cara. Foi muito importante esse apoio. Participar com atletas de outros países foi muito legal, conheci muita gente”.

Os irmãos também falaram sobre o orgulho de levar o nome de Campo Grande para fora do Brasil. “Sou campo-grandense e fiquei feliz por estar lá nadando pelo Brasil, pela minha cidade e pelo meu clube, que é tão tradicional aqui”, afirmou João.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande