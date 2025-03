Ivinhema bate Águia Negra por 1 a 0 e fica perto da final do estadual 2025

Wendel brilha e deixa Azulão a um empate da decisão após 9 anos

O Ivinhema deu um passo gigante rumo à final do Campeonato Sul-Mato-Grossense ao vencer o Águia Negra por 1 a 0 neste domingo (16), em Rio Brilhante, no jogo de ida das semifinais. Com um gol decisivo de Wendel no segundo tempo, o Azulão do Vale agora está a um empate de garantir a vaga na decisão estadual após nove anos de espera, enquanto o Águia Negra vai ter que correr atrás do prejuízo no próximo domingo (23), às 17h, no Saraivão.

No Estádio Ninho da Águia, o duelo foi equilibrado, mas o Ivinhema soube fazer a diferença. O placar só foi mexido após o intervalo: Luan acertou um lançamento milimétrico, Wendel disparou em velocidade, deixou Lucas Paulista no chão e, já na área, mandou um chute preciso no canto esquerdo de Bruno Henrique, que ficou vendido no lance. A torcida do Azulão explodiu com o 1 a 0 que pode valer ouro.

O Águia Negra até tentou reagir e pressionou pelo empate, mas esbarrou na falta de capricho nas finalizações e nas mãos firmes do goleiro Neto, que segurou a bronca na meta do Ivinhema. Com o apito final, o placar ficou magro, mas suficiente para o time visitante sair na frente na briga pela vaga na final e por um lugar na Copa do Brasil.

Agora, o Ivinhema joga com a vantagem no Saraivão: um empate basta para o Azulão carimbar o passaporte à decisão. Já o Águia Negra precisa de uma vitória por dois gols para avançar direto ou, no mínimo, devolver o 1 a 0 e forçar os pênaltis. Que venha o jogo de volta!

Ficha Técnica