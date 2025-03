Ivinhema vence Águia Negra e vai enfrentar o Galo na final

Estão definidas as equipes que vão disputar a final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Finalistas, Azulão e Galo terão jogo de ida da fase final no domingo (30), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e a volta, dia 6 de abril, no Estádio Saraivão.

A ultima vaga da final foi definida em jogo ontem (23) à tarde, quando o Ivinhema venceu o Águia Negra, pela rodada de volta da semifinal. O Azulão do Vale recebeu o Águia Negra e, com três gols do zagueiro Michel no segundo tempo, goleou por 4 a 1, ratificando a melhor campanha da competição. Eliezer e Jô, para o time de Rio Brilhante, marcaram no primeiro tempo.

Com a vitória, o Ivinhema decide o título contra o Operário – que, no sábado (22) eliminou a Portuguesa/FC Pantanal com vitória por 2 a 1.

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulga ainda nesta segunda-feira (24), a tabela detalhada. Finalistas, Azulão e Galo representam Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil 2026, garantindo cota pela primeira fase de aproximadamente R$ 830 mil.