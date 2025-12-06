Jacques da Luz é o único estádio sem laudo para Estadual 2026

Estádio Jacques da Luz é o único estádio sem liberação para receber jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. Os clubes participantes tinham até a última quinta-feira (4) para encaminhar ao Ministério Público Estadual (MPE) os laudos obrigatórios de engenharia, vigilância sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
Com exceção dos clubes da capital, Operário e Pantanal, todos os outros clubes cumpriram o prazo e entregaram os documentos necessários para que os respectivos estádios estejam aptos a receber os jogos do Estadual. O MPE, porém, aceitou o argumento dos clubes para justificar o atraso para emissão dos laudos de engenharia e vigilância sanitária e concedeu mais uma semana para que os documentos sejam apresentados até a próxima sexta-feira (12).
Confira a lista de estádios liberados:
- Estádio Noroeste, em Aquidauana;
- Saraivão, em Ivinhema;
- Virotão, em Naviraí;
- Ninho da Águia, em Rio Brilhante;
- Pereirão, em Bataguassu;
- Douradão, em Dourados;
- Laertão, em Costa Rica;
- Arthur Marinho, em Corumbá.
O Estadual 2026 começa no dia 18 de janeiro com uma partida antecipada da sétima rodada a pedido dos clubes. Operário e Pantanal se enfrentam em Campo Grande e, assim, liberam a data original para seus respectivos jogos pela Copa do Brasil.
A primeira rodada começa no sábado,24 de janeiro com os jogos entre Bataguassu e Naviraiense, Aquidauana e Costa Rica, Corumbaense e Operário. No domingo (25), o Ivinhema recebe o DAC e o Pantanal joga contra o Águia Negra.
A primeira fase termina no dia 1º de março com os cinco jogos acontecendo simultaneamente. A segunda fase tem rodada de ida no dia 4 e a volta no dia 8 de março, as semifinais dias 11 e 15 e a fase final com jogo de ida dia 22 e a volta dia 29 de março.
*Com informações da FFMS