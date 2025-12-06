Jacques da Luz é o único estádio sem laudo para Estadual 2026

Estádio Jacques da Luz é o único estádio sem liberação para receber jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. Os clubes participantes tinham até a última quinta-feira (4) para encaminhar ao Ministério Público Estadual (MPE) os laudos obrigatórios de engenharia, vigilância sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Com exceção dos clubes da capital, Operário e Pantanal, todos os outros clubes cumpriram o prazo e entregaram os documentos necessários para que os respectivos estádios estejam aptos a receber os jogos do Estadual. O MPE, porém, aceitou o argumento dos clubes para justificar o atraso para emissão dos laudos de engenharia e vigilância sanitária e concedeu mais uma semana para que os documentos sejam apresentados até a próxima sexta-feira (12).

Confira a lista de estádios liberados:

Estádio Noroeste , em Aquidauana;

, em Aquidauana; Saraivão , em Ivinhema;

, em Ivinhema; Virotão , em Naviraí;

, em Naviraí; Ninho da Águia , em Rio Brilhante;

, em Rio Brilhante; Pereirão , em Bataguassu;

, em Bataguassu; Douradão , em Dourados;

, em Dourados; Laertão , em Costa Rica;

, em Costa Rica; Arthur Marinho, em Corumbá.

O Estadual 2026 começa no dia 18 de janeiro com uma partida antecipada da sétima rodada a pedido dos clubes. Operário e Pantanal se enfrentam em Campo Grande e, assim, liberam a data original para seus respectivos jogos pela Copa do Brasil.