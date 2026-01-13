Jacques da Luz passa por ampla revitalização para o Estadual 2026

Principal palco do futebol da Capital, o Estádio Jacques da Luz passa por um amplo processo de revitalização para receber os jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026.

Com grande parte das obras concluídas, a reforma envolve melhorias no gramado, vestiários, iluminação, acessibilidade, cabine de imprensa e arquibancadas, fruto de uma força-tarefa entre Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Prefeitura e clubes.

As intervenções são consideradas fundamentais para garantir segurança, qualidade técnica e conforto a atletas, imprensa e torcedores.

Único estádio disponível em Campo Grande para partidas oficiais, o Estádio Jacques da Luz se tornou prioridade absoluta da FFMS. Segundo o presidente da entidade, Estevão Petrallas, a dedicação atual é estratégica para assegurar que a Capital continue recebendo jogos decisivos do calendário estadual e nacional.

Presidente da FFMS, Estevão Petrallas no Jacques da Luz – Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67

“É o único palco que nós temos em Campo Grande. Todos os clubes do interior vão passar por aqui. Precisamos oferecer condições dignas”, afirmou.

As reformas também alcançam a parte estrutural. Os vestiários passaram por revitalização e agora são utilizados de forma fixa por Operário e Pantanal SAF, que personalizam os espaços com suas cores e marcas. A cabine de imprensa recebeu climatização, novos sanitários e adequações para melhorar as condições de trabalho dos profissionais da comunicação. Além disso, o estádio ganhou nova pintura e melhorias no entorno do campo, incluindo drenagem para evitar o acúmulo de água em dias de chuva.

Gramado passa por recuperação e terá irrigação profissional

Entre as principais melhorias está o gramado, que recebeu recuperação completa, substituição de áreas danificadas e tratamento especial. Embora a troca total ainda não tenha sido possível por entraves burocráticos, a FFMS já trabalha em um projeto de médio prazo para a implantação de um sistema de irrigação profissional, substituindo o método improvisado utilizado atualmente.

“O grande problema aqui é na época da seca. Com a irrigação definitiva, o estádio vai dar um salto de qualidade”, explicou Petrallas

Embora a troca completa do gramado ainda não tenha sido realizada por entraves burocráticos, a federação já trabalha em um projeto para implantação de um sistema de irrigação permanente. A medida deve resolver um dos principais problemas do estádio durante o período de estiagem.

“Vamos sair do sistema improvisado e implantar irrigação profissional, no momento certo, com orientação técnica”, afirmou Petrallas.

Tanto Pantanal SAF quanto Operário FC SAF avaliaram positivamente a evolução do campo. Para o Presidente do Pantanal, Gilmar Ribeiro “Mazinho”, o gramado “melhorou bastante” e oferece condições para um bom espetáculo já na estreia.

No Operário, a impressão é semelhante. O presidente, Nelson Antônio da Silva avaliou que, apesar de o gramado ainda não ser o ideal, as condições atuais permitem a prática do futebol em bom nível.

“Houve uma melhora significativa em relação ao ano passado. Não é o gramado perfeito, mas está em plenas condições de jogo”, afirmou.

Vestiários são revitalizados e personalizados pelos clubes

Operário e Pantanal assumem vestiários do estádio, personalizações estão em andamento – Fotos: Arthur Ayres/Portal RCN67

Os vestiários passaram por reforma completa e agora contam com uma novidade inédita no futebol sul-mato-grossense: cada clube da Capital passou a utilizar um vestiário fixo. Operário, cuidará do antigo vestiário mandante e Pantanal SAF, do visitante, os clubes assumiram espaços próprios, que estão sendo personalizados com suas cores, escudos e identidade visual.

De acordo com a FFMS, a mudança valoriza o ambiente esportivo e profissionaliza a rotina dos atletas.

“Pode parecer simples, mas isso muda a forma de pensar o futebol. É um avanço importante para os clubes e para o campeonato”, destacou Petrallas.

Bancos de reservas são substituídos e modernizados

Outra intervenção importante foi a troca completa dos bancos de reservas. As antigas estruturas deram lugar a modelos mais modernos, oferecendo melhores condições de acomodação para atletas e comissões técnicas durante as partidas.

A melhoria atende exigências técnicas e contribui diretamente para a organização e o conforto das equipes à beira do campo, além de alinhar o estádio a padrões utilizados em competições nacionais.

Cabine de imprensa recebe climatização e novos sanitários

A área destinada à imprensa também passou por adequações. A cabine de imprensa recebeu instalação de ar-condicionado, novos sanitários e melhorias estruturais, garantindo melhores condições de trabalho para jornalistas, radialistas e fotógrafos.

A federação destaca que a valorização da imprensa é fundamental para fortalecer a cobertura do futebol local e ampliar a visibilidade das competições disputadas no estado.

Pintura geral e melhorias no entorno do campo

Arquibancadas receberam pintura nova nas áreas internas – Foto: Arthur Ayres/Portal RCN 67

Após anos sem intervenções visuais significativas, o estádio recebeu pintura nova nas arquibancadas e áreas internas. Além do aspecto estético, as obras incluíram melhorias no entorno do campo, com reparos no sistema de drenagem para evitar acúmulo de água em dias de chuva.

Também foram feitas adequações de acessibilidade, facilitando o deslocamento de atletas e equipes técnicas entre vestiários e campo de jogo.

Iluminação entra na reta final das obras

O sistema de iluminação está na fase final de ajustes e melhorias. O trabalho é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e a Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

A meta é garantir condições adequadas para jogos noturnos, ampliando as possibilidades de uso do estádio ao longo do campeonato.

Copa do Brasil

As novas regras da Copa do Brasil 2026 ampliaram o desafio estrutural do futebol sul-mato-grossense. O regulamento publicado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabelece capacidade mínima de 4 mil torcedores até a quarta fase, sem permitir o uso de arquibancadas temporárias ou provisórias, solução adotada pelo Operário em 2025, no Estádio Jacques da Luz, diante do Criciúma.

A exigência atinge diretamente Operário, Pantanal SAF e Ivinhema. Pelos laudos atualizados pela FFMS, nenhum estádio do estado atende atualmente ao número mínimo exigido.

O Jacques da Luz comporta 3.216 pessoas, o Saraivão 2.800, o Ninho da Águia teve sua capacidade reduzida para 2.400 após nova vistoria do Corpo de Bombeiros, e o Douradão passou a ter 3.500 lugares, além de não contar com sistema de iluminação ativo, o que inviabiliza partidas noturnas.

Diante do impasse, o presidente da FFMS, Estevão Petrallas, afirma que trabalha para evitar que os clubes precisem sair da Capital ou do estado.

“A federação tem a obrigação de ajudar os clubes. Vou lutar até o último instante para que esses jogos não saiam de Campo Grande. É uma perda para o futebol e para o torcedor”, declarou.

Segundo ele, a entidade já iniciou diálogo com a CBF para buscar alternativas, incluindo a ampliação responsável da capacidade do Jacques da Luz, com projetos técnicos, ART e laudos de segurança.

No Operário, a posição é semelhante. O presidente reforça que a prioridade é manter o mando de campo em Campo Grande e lembra que a experiência com arquibancadas temporárias móveis já ocorreu sem incidentes.

“Ninguém quer sair para jogar fora. Em 2025, utilizamos arquibancada provisória com todos os laudos exigidos e não tivemos nenhum problema. Acredito que a CBF vai repensar essa determinação, porque esse não é um problema só de Campo Grande”, afirmou.

Já o Pantanal SAF adota postura mais cautelosa. O presidente Mazinho confirmou que o clube avalia cenários fora do estado caso o mando de campo seja sorteado para Mato Grosso do Sul.

“Hoje, o estado não tem estádio apto para receber a Copa do Brasil. Se não houver uma força-tarefa para ajustes, vamos precisar buscar alternativas”, afirmou.

Enquanto a solução definitiva não é definida, a discussão sobre a capacidade do Estádio Jacques da Luz se soma às reformas estruturais em andamento. Para a federação e os clubes, as melhorias no estádio são vistas como passo essencial para manter Campo Grande no circuito das grandes competições e reduzir a dependência de praças esportivas fora do estado.

Jogo de abertura

Operário e Pantanal se enfrentam no próximo domingo (18), no Estádio Jacques da Luz, às 16h. A partida é antecipada da sétima rodada por conta da disputa da Copa do Brasil.

A avaliação dos clubes que utilizarão o estádio é positiva. O dirigente do Pantanal Mazinho, destacou a evolução do espaço e a expectativa por um bom início de campeonato.

“A gente percebe grandes melhorias. O gramado melhorou bastante, a pintura das arquibancadas está sendo feita e a acessibilidade também. A expectativa é muito boa para a estreia”, afirmou

No Operário, a impressão é semelhante. O presidente Nelson avaliou que, apesar de o gramado ainda não ser o ideal, as condições atuais permitem a prática do futebol em bom nível.