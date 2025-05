Jaguatirica é encontrada morta após atropelamento em bairro de Campo Grande

Uma jaguatirica foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (13) na calçada da Rua Sagarana, próximo à ponte do bairro Zé Pereira, em Campo Grande. O animal, uma fêmea adulta da espécie Leopardus pardalis, foi retirado da pista por moradores após ter sido aparentemente atropelado.

Segundo relato da Guarda Civil Metropolitana, que atendeu a ocorrência a pedido da Gerência Operacional de Fiscalização do Meio Ambiente (GOFMA), populares informaram que a jaguatirica foi vítima de atropelamento ainda nas primeiras horas do dia.

Após o impacto, ela teria sido retirada da via e deixada na calçada para evitar novos acidentes.

A guarnição confirmou no local que se tratava de um animal silvestre da espécie e realizou o recolhimento do corpo, que foi levado ao Hospital Veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde serão realizados exames e estudos sobre o caso.

De acordo com profissionais do hospital, a jaguatirica era uma fêmea adulta e apresentava sinais de politraumatismo, possivelmente causados pelo impacto com um veículo.

Espécie protegida

A jaguatirica é um felino de hábitos noturnos e solitários, nativo de florestas e cerrados da América Latina. Embora ainda não esteja em risco de extinção, a espécie é protegida por lei e enfrenta constantes ameaças devido à fragmentação do habitat e ao avanço urbano.

O CRAS orienta que, em situações semelhantes, os cidadãos não manipulem os animais e acionem diretamente os órgãos responsáveis pela fauna para evitar riscos à segurança e à integridade tanto do animal quanto das pessoas envolvidas.

Corpo da Jaguatirica encontrada no Zé Pereira – Vídeo: Divulgação/GCM

*Com informações da GCM