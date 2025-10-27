Jardim abre seleção para psicólogo com salário de R$ 4,5 mil

A Prefeitura de Jardim abriu um processo seletivo temporário para contratação de um psicólogo, com remuneração mensal de R$ 4.526,47 e carga horária de 40 horas semanais. A informação consta no edital publicado pelo município.

Para concorrer, é necessário possuir graduação em Psicologia e registro profissional ativo, além de outros requisitos previstos no documento.

Inscrições presenciais

Os interessados devem se inscrever apenas nesta terça-feira (28), das 7h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

O endereço e demais orientações podem ser consultados diretamente no edital da seleção.

Avaliação por títulos

A seleção será feita exclusivamente por prova de títulos, com pontuação definida com base na formação acadêmica e experiência profissional do candidato.

A contratação será por tempo determinado, conforme necessidade do município.