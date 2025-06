JBS oferece 69 vagas em Campo Grande e Naviraí com opções para PCDs

A JBS, uma das maiores empresas do setor alimentício do mundo, está com 69 vagas de emprego abertas nas unidades de Campo Grande e Naviraí, em Mato Grosso do Sul. As oportunidades são destinadas a profissionais com ou sem experiência. Além disso, incluem vagas específicas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Na unidade Friboi de Naviraí, foram abertas 30 vagas, com destaque para funções como auxiliar de lavanderia, desossador, refilador e operador de higienização. A maior parte das vagas – 22 no total – é para o cargo de operador de produção, que não exige experiência anterior.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]. Outra opção é se dirigir pessoalmente à Casa do Trabalhador, na Avenida Campo Grande, 328, Centro, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h.

Vagas na JBS Couros em Naviraí

Também em Naviraí, a unidade da JBS Couros está oferecendo cinco vagas: três para operador de produção II, uma para analista de processos e uma para assistente de recursos humanos. Para a vaga de analista, é exigida graduação completa em administração, engenharia ou áreas afins. Além disso, é preciso ter inglês avançado e conhecimento em ferramentas básicas de gestão. Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail [email protected].