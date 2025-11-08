JBS entra na mira de Trump por suposta manipulação de preços da carne

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (8) que pediu ao Departamento de Justiça (DOJ) uma investigação contra as maiores processadoras de carne bovina dos Estados Unidos.

A medida, divulgada pela Casa Branca e pelo próprio presidente em sua rede social Truth Social, mira grandes frigoríficos — entre eles a JBS, de origem brasileira — sob suspeita de colusão ilícita, fixação e manipulação de preços.

Em sua publicação, Trump afirmou que “os pecuaristas americanos estão sendo culpados pelo que está sendo feito por frigoríficos majoritariamente estrangeiros, que artificialmente elevam os preços e colocam em risco a segurança alimentar da nossa nação”.

Ele pediu ação imediata do governo para proteger consumidores, combater monopólios ilegais e garantir que as empresas não lucrem “de forma criminosa às custas do povo americano”.

“Devemos proteger nossos pecuaristas e consumidores. A manipulação de preços e o controle estrangeiro sobre o mercado de carne ameaçam a segurança alimentar dos Estados Unidos”, escreveu o presidente.

JBS é citada entre as principais investigadas

De acordo com o comunicado oficial, a investigação deve se concentrar nas quatro maiores companhias do setor — JBS (Brasil), Cargill, Tyson Foods e National Beef — que atualmente controlam cerca de 85% do mercado de processamento de carne bovina nos Estados Unidos, frente a 36% em 1980.

A nota da Casa Branca destaca que duas dessas empresas, incluindo a JBS, possuem controle estrangeiro, o que, segundo Trump, compromete a independência produtiva do país e ameaça a segurança alimentar nacional.

A JBS é considerada a maior processadora de proteína animal do mundo e possui forte atuação no mercado americano, com marcas como Swift e Pilgrim’s Pride. O setor é visto como estratégico para a economia dos Estados Unidos, mas vem sendo alvo de críticas por redução da concorrência, pressão sobre produtores e aumento dos preços ao consumidor.

Concentração no setor e impacto econômico

O documento divulgado pelo governo afirma que a consolidação do mercado de carne bovina teria reduzido o número de produtores independentes, diminuído o preço pago aos pecuaristas e provocado alta nos supermercados.

Segundo a Casa Branca, a apuração buscará identificar possíveis violações à legislação antitruste e restaurar a livre concorrência no setor.

Durante a pandemia, o próprio Departamento de Justiça já havia investigado denúncias semelhantes, sem resultados públicos.