Jeep completa 10 anos de produção no Brasil e anuncia novos modelos para 2026

A Jeep completa, em 2026, dez anos de produção no Brasil e consolida sua presença no mercado nacional de utilitários esportivos. Desde o início das atividades industriais no país, a marca já fabricou cerca de 1,3 milhão de veículos.

Segundo o gerente da concessionária Jeep em Campo Grande, Marcelo de Santis, a trajetória da montadora no Brasil foi marcada por identidade e diferenciação.

“A Jeep traz no DNA algo muito forte. Você olha um Jeep na rua e sabe que é um Jeep. Ele não se parece com os demais”, afirmou durante entrevista.

A produção nacional começou em 2015, na fábrica de Goiana, em Pernambuco, com o lançamento do Renegade. De acordo com Marcelo, além do design marcante, a versatilidade sempre foi um diferencial.

“São SUVs confortáveis, seguros, mas que também permitem enfrentar qualquer terreno. Essa é uma das grandes forças da marca”, destacou.

Atualmente, a Jeep oferece versões com tração 4×4 e bloqueio de diferencial em diversos modelos.

“Tem versões que permitem ir para a fazenda, para o sítio, enfrentar terrenos mais difíceis, sem abrir mão do conforto”, explicou o gerente.

Novo modelo

Para marcar a nova fase, a Jeep prepara o lançamento do Avenger no Brasil. O modelo já é comercializado na Europa e deve chegar ao mercado nacional ainda em 2026.

“O Avenger vem para ocupar um espaço que a Jeep ainda não tinha, que é o SUV de entrada. Ele é um carro bonito, potente, econômico e que vai permitir que novos consumidores conheçam a marca”, afirmou Marcelo.

Segundo ele, o veículo deve atender um público que busca a transição do hatch para o SUV.

“Faltava para a Jeep um modelo realmente de entrada. O Avenger chega exatamente para isso”, completou.

Futuro da marca

Além do novo lançamento, a Jeep projeta mudanças na estratégia industrial no Brasil. A montadora sinaliza o início de um processo de hibridização da linha de produção.

“2026 vem para mudar bastante coisa. A Jeep já sinaliza a chegada de versões híbridas do Renegade, Compass e Commander, acompanhando a evolução do mercado”, explicou Marcelo.

Para o gerente, a nova fase combina tradição e inovação.

“A Jeep é uma marca histórica, existe desde 1941, mas ao mesmo tempo está olhando para o futuro, para novas tecnologias e novos consumidores”, concluiu.

