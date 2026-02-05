Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TARDE DA MASSA

Jeep completa 10 anos de produção no Brasil e anuncia novos modelos para 2026

Montadora alcança 1,3 milhão de veículos fabricados e projeta nova fase no mercado

Arthur Ayres

Jeep completa 10 anos de produção no Brasil e projeta novos lançamentos para 2026 - Foto: Portal RCN67
Jeep completa 10 anos de produção no Brasil e projeta novos lançamentos para 2026 - Foto: Portal RCN67

A Jeep completa, em 2026, dez anos de produção no Brasil e consolida sua presença no mercado nacional de utilitários esportivos. Desde o início das atividades industriais no país, a marca já fabricou cerca de 1,3 milhão de veículos.

Segundo o gerente da concessionária Jeep em Campo Grande, Marcelo de Santis, a trajetória da montadora no Brasil foi marcada por identidade e diferenciação.

“A Jeep traz no DNA algo muito forte. Você olha um Jeep na rua e sabe que é um Jeep. Ele não se parece com os demais”, afirmou durante entrevista.

A produção nacional começou em 2015, na fábrica de Goiana, em Pernambuco, com o lançamento do Renegade. De acordo com Marcelo, além do design marcante, a versatilidade sempre foi um diferencial.

“São SUVs confortáveis, seguros, mas que também permitem enfrentar qualquer terreno. Essa é uma das grandes forças da marca”, destacou.

Atualmente, a Jeep oferece versões com tração 4×4 e bloqueio de diferencial em diversos modelos.

“Tem versões que permitem ir para a fazenda, para o sítio, enfrentar terrenos mais difíceis, sem abrir mão do conforto”, explicou o gerente.

Novo modelo

Para marcar a nova fase, a Jeep prepara o lançamento do Avenger no Brasil. O modelo já é comercializado na Europa e deve chegar ao mercado nacional ainda em 2026.

“O Avenger vem para ocupar um espaço que a Jeep ainda não tinha, que é o SUV de entrada. Ele é um carro bonito, potente, econômico e que vai permitir que novos consumidores conheçam a marca”, afirmou Marcelo.

Segundo ele, o veículo deve atender um público que busca a transição do hatch para o SUV.

“Faltava para a Jeep um modelo realmente de entrada. O Avenger chega exatamente para isso”, completou.

Futuro da marca

Além do novo lançamento, a Jeep projeta mudanças na estratégia industrial no Brasil. A montadora sinaliza o início de um processo de hibridização da linha de produção.

“2026 vem para mudar bastante coisa. A Jeep já sinaliza a chegada de versões híbridas do Renegade, Compass e Commander, acompanhando a evolução do mercado”, explicou Marcelo.

Para o gerente, a nova fase combina tradição e inovação.

“A Jeep é uma marca histórica, existe desde 1941, mas ao mesmo tempo está olhando para o futuro, para novas tecnologias e novos consumidores”, concluiu.

Confira a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos