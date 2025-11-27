Jerson Domingos avalia legado e admite retorno à política

O ex-conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) e ex-deputado estadual Jerson Domingos afirmou que, apesar da aposentadoria compulsória da Corte, não descarta voltar à vida política. Em entrevista à Massa FM, ele afirmou que considera o trabalho em defesa da educação e da primeira infância como um “projeto de vida”.

Com 30 anos de trajetória pública — 20 como deputado e 10 no TCE —, Domingos disse que sua experiência o motiva a continuar contribuindo com o Estado.

“A aposentadoria verdadeira só acontece quando Deus me chamar. Se a sociedade entender que devo voltar à Assembleia, minha bandeira será a educação e a proteção das crianças”, afirmou.

Durante a entrevista, o ex-conselheiro destacou momentos marcantes de sua carreira parlamentar, como a CPI sobre a atuação do reverendo Moon no Estado, e sua atuação na construção de relações institucionais entre Legislativo, Executivo e Judiciário.

Ao comentar o período no Tribunal de Contas, Domingos disse ter encontrado uma nova perspectiva de gestão pública. Segundo ele, a Corte precisa atuar além da fiscalização, oferecendo orientação preventiva aos municípios. “Abrimos as portas do Tribunal para ajudar o gestor a errar menos. Falta de informação não pode ser motivo para o erro”, disse.

Ele também destacou o programa voltado à primeira infância, considerado por ele o maior legado de sua passagem pelo TCE. A iniciativa, originalmente criada pelo Conselho Nacional de Justiça, foi incorporada ao Tribunal de Contas sob sua gestão. O projeto reúne Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e outras instituições para cobrar dos municípios a oferta de vagas em creches e políticas para crianças de zero a seis anos.

Domingos afirmou que continuará atuando como conselheiro aposentado no comitê da primeira infância. “É um compromisso que não tem fim. Só deixo esse trabalho quando Deus me chamar”, declarou.

Acompanhe a entrevista completa: