J&F e Paper Excellence firmam acordo sobre a Eldorado após oito anos de disputas judiciais

A mais intensa e prolongada disputa societária do setor privado brasileiro está prestes a chegar ao fim. A J&F e a Paper Excellence assinam nesta quinta-feira (15) o contrato de aquisição da totalidade das ações da Eldorado Brasil Celulose, pondo um ponto final em um litígio que se arrastava há oito anos e movimentou cifras bilionárias nos tribunais e no mercado.

A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo nesta quarta-feira (14). O acordo sela a transferência definitiva da Eldorado para a J&F e extingue todas as ações judiciais em curso entre os dois grupos empresariais.

Disputa societária

O embate teve início em 2017, quando a J&F, holding controlada pelos irmãos Batista, vendeu sua participação na Eldorado para a multinacional Paper Excellence. A transação foi estimada à época em R$ 15 bilhões.

No entanto, antes da efetivação da transferência das ações, a J&F recuou, alegando descumprimento de cláusulas contratuais, o que resultou na judicialização do caso.

Desde então, ambas as empresas protagonizaram uma das mais complexas batalhas jurídicas do meio corporativo brasileiro, com desdobramentos que envolveram tribunais nacionais e arbitragens internacionais. A disputa travou investimentos, afetou a governança da Eldorado Brasil Celulose e se tornou emblemática pelas estratégias agressivas adotadas por ambas as partes.

Agora, com a assinatura do contrato prevista para esta quarta, as empresas encerram oficialmente a disputa. O acordo não apenas define o controle acionário da Eldorado como também simboliza o fim de um dos capítulos mais tumultuados da história recente das relações empresariais no país.