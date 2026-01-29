Jiboia “bate ponto” no Tribunal de Contas em Campo Grande

Uma jiboia adulta foi resgatada na manhã de terça-feira (27) nas dependências do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), em Campo Grande. O animal foi encontrado dentro do Parque dos Poderes, área que concentra órgãos públicos, mas que também abriga uma extensa reserva florestal, habitat natural de diversas espécies silvestres.
O resgate foi feito por uma equipe da Polícia Militar Ambiental. Segundo os policiais, a cobra estava em local seguro e não apresentava risco imediato a servidores ou visitantes. Após avaliação técnica preliminar, os agentes constataram que a jiboia estava em bom estado de saúde, sem ferimentos ou sinais de debilidade.
Depois dos procedimentos de manejo, o animal foi devolvido à natureza e solto em uma área adequada, distante da zona urbana, conforme os protocolos ambientais.
Habitat e Ecologia da Jiboia
A presença da jiboia não é considerada incomum. O Parque dos Poderes é uma das maiores áreas verdes da capital sul-mato-grossense e funciona como uma espécie de corredor ecológico em meio à cidade, servindo de abrigo para aves, répteis e pequenos mamíferos.
Espécie comum em diferentes biomas brasileiros, inclusive no Pantanal, a jiboia tem papel importante no equilíbrio ambiental, ao atuar no controle de populações de roedores e outros animais de pequeno porte.
Orientações em Caso de Encontro com Animais Silvestres
A Polícia Ambiental orienta que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas ou prédios públicos, a população não tente capturá-los e acione os órgãos ambientais, evitando riscos tanto para as pessoas quanto para os próprios animais.