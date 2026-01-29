Jiboia “bate ponto” no Tribunal de Contas em Campo Grande

Uma jiboia adulta foi resgatada na manhã de terça-feira (27) nas dependências do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), em Campo Grande. O animal foi encontrado dentro do Parque dos Poderes, área que concentra órgãos públicos, mas que também abriga uma extensa reserva florestal, habitat natural de diversas espécies silvestres.

O resgate foi feito por uma equipe da Polícia Militar Ambiental. Segundo os policiais, a cobra estava em local seguro e não apresentava risco imediato a servidores ou visitantes. Após avaliação técnica preliminar, os agentes constataram que a jiboia estava em bom estado de saúde, sem ferimentos ou sinais de debilidade.

Depois dos procedimentos de manejo, o animal foi devolvido à natureza e solto em uma área adequada, distante da zona urbana, conforme os protocolos ambientais.