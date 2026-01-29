Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MEIO AMBIENTE

Jiboia “bate ponto” no Tribunal de Contas em Campo Grande

Cobra adulta foi resgatada no Parque dos Poderes

Karina Anunciato

Foto: Captura de Tela
Foto: Captura de Tela

Uma jiboia adulta foi resgatada na manhã de terça-feira (27) nas dependências do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), em Campo Grande. O animal foi encontrado dentro do Parque dos Poderes, área que concentra órgãos públicos, mas que também abriga uma extensa reserva florestal, habitat natural de diversas espécies silvestres.

O resgate foi feito por uma equipe da Polícia Militar Ambiental. Segundo os policiais, a cobra estava em local seguro e não apresentava risco imediato a servidores ou visitantes. Após avaliação técnica preliminar, os agentes constataram que a jiboia estava em bom estado de saúde, sem ferimentos ou sinais de debilidade.

Depois dos procedimentos de manejo, o animal foi devolvido à natureza e solto em uma área adequada, distante da zona urbana, conforme os protocolos ambientais.

Notícias Relacionadas

Habitat e Ecologia da Jiboia

A presença da jiboia não é considerada incomum. O Parque dos Poderes é uma das maiores áreas verdes da capital sul-mato-grossense e funciona como uma espécie de corredor ecológico em meio à cidade, servindo de abrigo para aves, répteis e pequenos mamíferos.

Espécie comum em diferentes biomas brasileiros, inclusive no Pantanal, a jiboia tem papel importante no equilíbrio ambiental, ao atuar no controle de populações de roedores e outros animais de pequeno porte.

Orientações em Caso de Encontro com Animais Silvestres

A Polícia Ambiental orienta que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas ou prédios públicos, a população não tente capturá-los e acione os órgãos ambientais, evitando riscos tanto para as pessoas quanto para os próprios animais.

Confira:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos