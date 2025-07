João Gomes agita Campo Grande com show gratuito neste domingo

Neste domingo (13), a partir das 17h, Campo Grande recebe o cantor pernambucano João Gomes no palco do projeto MS ao Vivo, no Parque das Nações Indígenas. A abertura do evento ficará por conta do sul-mato-grossense Gabriel Chiad, sanfoneiro e compositor em ascensão no cenário regional.

O evento, com entrada gratuita, integra a programação cultural promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com o Sesc-MS.

João Gomes: o fenômeno do forró romântico

João ganhou o Brasil com sua voz rouca e letras românticas Foto: Reprodução Fundação de Cultura

Com apenas 22 anos, João Gomes é uma das vozes mais conhecidas no cenário da música nacional atualmente. Com repertório romântico e forte identidade nordestina, o artista ganhou destaque nacional com o hit “Meu Pedaço de Pecado”, lançado em 2021. Desde então, lançou sucessos como “Se For Amor”, “Aquelas Coisas” e “Dengo”, além de dois álbuns indicados ao Grammy Latino: Raiz (2023) e De Norte a Sul (2024).

Sua música esteve presente em trilhas sonoras de novelas e filmes nacionais e João Gomes já participou de projetos importantes, incluindo gravações no Marco Zero de Recife, turnês internacionais e parcerias com nomes como Pabllo Vittar e Tarcísio do Acordeon. Recentemente, lançou o projeto acústico “Dominguinho”, ao lado de Jota.pê e Mestrinho, que reúne canções autorais e releituras de clássicos em uma atmosfera intimista e sensível.

Gabriel Chiad: a nova força do forró em Mato Grosso do Sul

Gabriel é destaque na música regional – Foto: Reprodução redes sociais

Natural de Campo Grande, Gabriel Chiad é cantor, compositor e multi-instrumentista, reconhecido por mesclar o ritmo contagiante do forró com modão e vanera. Em 2025, iniciou carreira solo e lançou faixas autorais como “Cheio no Cangote” e “Morena na Vaquejada”. Já participou de festivais nacionais e destaca João Gomes como uma de suas maiores inspirações, inclusive lançando a música “Eu Tenho a Senha 2” em homenagem ao artista.

O que pode levar

O público pode levar garrafas de água, térmicas, tererés, cadeiras de praia ou banquinhos, além de coolers pequenos de até 10 litros.

Por questões de segurança, não será permitida a entrada com garrafas de vidro, objetos cortantes ou perfurantes, nem a presença de vendedores ambulantes não credenciados. A entrada de animais domésticos também está proibida.

Serviço

MS ao Vivo – Edição Julho 2025

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada Gratuita

Abertura: Gabriel Chiad

Show principal: João Gomes

Data: 13 de julho (domingo)

Horário: A partir das 17h