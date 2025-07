João Gomes faz show gratuito em Campo Grande neste domingo no Parque das Nações

O cantor pernambucano João Gomes se apresenta neste domingo (13), a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O show gratuito integra a programação do projeto MS ao Vivo, que realiza eventos culturais em espaços públicos e busca aproximar o público da música regional e nacional.

Antes da atração principal, o público poderá acompanhar a apresentação do sul-mato-grossense Gabriel Chiad, sanfoneiro e compositor que tem ganhado destaque no forró e na música sertaneja.

Do sertão ao país inteiro

Com apenas 22 anos, João Gomes tornou-se um dos nomes mais ouvidos da música popular brasileira nos últimos anos. Natural de Serrita (PE), ele alcançou notoriedade nacional em 2021 com a música “Meu Pedaço de Pecado” e, desde então, emplacou sucessos como “Se For Amor” e “Dengo”.

Também teve dois álbuns indicados ao Grammy Latino: Raiz (2023) e De Norte a Sul (2024).

Conhecido pela voz rouca e repertório romântico, o artista se apresenta pela primeira vez no Parque das Nações com um repertório que mescla forró, piseiro e novas canções do projeto Dominguinho, gravado em Olinda com os músicos Jota.pê e Mestrinho.

Talento local na abertura

A noite começa com o campo-grandense Gabriel Chiad, jovem artista que une forró, modão e vanera com letras autorais. Recentemente, lançou a faixa “Eu Tenho a Senha 2”, em homenagem ao próprio João Gomes.

Gabriel Chiad fará o show de abertura – Foto: Assessoria

O que pode e o que não pode levar

A entrada no evento é gratuita e liberada para todos os públicos. É permitido levar cadeiras de praia, cangas, tereré e coolers pequenos (até 10 litros). Também é recomendada a colaboração na limpeza do local, com o descarte correto de resíduos.

Não será permitida a entrada com garrafas de vidro, objetos cortantes ou animais domésticos. Ambulantes não credenciados também não poderão atuar na área do evento.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS