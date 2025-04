Jogo digital promove alfabetização infantil com temática do Pantanal

Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desenvolveram um jogo digital que auxilia na alfabetização de crianças. A criação do aplicativo é uma parceria entre a Faculdade de Computação (Facom) e a Faculdade de Educação (Faed).

O jogo ganhou o nome de Pantanal World e, além de auxiliar no processo de alfabetização básica, visa ensinar as crianças sobre a fauna e a flora pantaneiras.

Os pesquisadores levaram em consideração crianças com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e Transtorno do Espectro Autista ao planejar o jogo, garantindo a fixação de conceitos das diferentes áreas do conhecimento de forma lúdica.

Ao longo do processo de criação do jogo, letras em caixa alta, utilização de sons para a formação de sílabas e palavras, e diferentes níveis de dificuldade foram incluídos.

“As crianças aprendem gradativamente a formação de palavras, desde as simples até as mais complexas, de maneira lúdica. Portanto, o objetivo do projeto é atingir também jovens com dificuldade de aprendizagem. Assim, não há definição de faixa etária, uma vez que o jogo pode ser utilizado, inclusive, por adultos”, destaca a professora da Facom e coordenadora do projeto, Maria Machado.

A meta é finalizar a versão mais atual, divulgar e disponibilizar o uso do jogo em escolas públicas e privadas de Campo Grande, para avaliação e futuro aperfeiçoamento.

*Informações e fotos da UFMS