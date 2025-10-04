Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ESPORTE

Jogo do Comercial terá campanha de adoção de cães e gatos neste domingo

Torcedores que doarem 1 kg de ração terão direito a meia-entrada e desconto na compra da camisa oficial do clube

Fernando de Carvalho

Ação será realizada em parceria com a ONG Anjos da Dani - Foto: Divulgação/Comercial
Ação será realizada em parceria com a ONG Anjos da Dani - Foto: Divulgação/Comercial

O jogo entre Comercial e Bataguassu, neste domingo (5), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, terá um atrativo diferente além da disputa pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Estadual.

O clube vai realizar a campanha “Adote um Cãomercial”, que une futebol e adoção responsável de animais em Campo Grande.

A ação será realizada em parceria com a ONG Anjos da Dani, que há mais de 14 anos atua no resgate de cães e gatos em situação de vulnerabilidade. Um espaço próximo à entrada principal do estádio será montado para apresentar os animais disponíveis e orientar torcedores interessados em adotar.

Além de incentivar a adoção, a campanha também vai arrecadar doações. Quem levar 1 quilo de ração terá direito à meia-entrada no jogo. O mesmo gesto garante ainda 10% de desconto na compra da camisa oficial do clube.

Segundo Daniela Reis, fundadora da ONG, a iniciativa amplia a visibilidade da causa animal. “É maravilhoso saber que eles vão entrar em campo com os jogadores. Que essa ação inspire outros clubes a fazerem o mesmo”, afirmou.

O Comercial segue movimento iniciado por times de maior expressão nacional, como Palmeiras, Bahia, Fortaleza e Coritiba, que também já levaram animais a campo em campanhas semelhantes.

Atualmente, a ONG Anjos da Dani abriga cerca de 60 animais, entre cães e gatos de diferentes idades e características. Além da campanha deste domingo, interessados em adotar podem entrar em contato pelas redes sociais da instituição (@anjosdadani).

*Com informações do Comercial

