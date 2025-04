Jogo em realidade virtual vai conscientizar sobre a dengue em MS

Um jogo de realidade virtual com foco educativo será desenvolvido em Mato Grosso do Sul para conscientizar a população sobre a prevenção à dengue. Com o nome Todos Enfrentam a Dengue, o game simula situações em que os jogadores, munidos de uma raquete elétrica, precisam localizar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti em ambientes interativos. (Veja vídeo do protótipo abaixo)

A iniciativa é da Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de MS (FESPMS), em parceria com o Senac Hub Academy e a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).



O projeto também conta com o apoio da E-INOVCG – ecossistema de inovação de Campo Grande –, responsável por debater e implementar ações de incentivo à inovação na cidade.

Estudantes bolsistas

O desenvolvimento será feito por alunos do curso Técnico em Programação de Jogos Digitais e do 3º ano do curso de Assistente de Produção 3D da rede estadual de ensino (REE).

Dez estudantes foram selecionados e receberão bolsas de R$ 1 mil para atuar na criação do jogo, que tem previsão de ser disponibilizado ao público em até 10 meses.

Segundo Weverton Ramires, presidente da FESPMS, a ideia é que o game seja adotado por escolas e instituições educativas em todo o estado.

“A proposta é conscientização mesmo. Esta iniciativa representa um avanço significativo no uso da tecnologia para o bem social”

A expectativa, de acordo com Weverton, é que o jogo seja levado “aos quatro cantos do Estado, ampliando seu impacto e promovendo a prevenção de forma inovadora e acessível”.

A pré-incubação do projeto terá suporte do Senac Hub Academy, mentoria de professores especializados e infraestrutura tecnológica. O lançamento oficial está marcado para quarta-feira (9), quando será assinado o convênio de repasse de recursos entre os parceiros.

Além de aprenderem na prática sobre produção de games, os estudantes ainda terão a chance de contribuir diretamente para uma causa de saúde pública urgente, aliando tecnologia, educação e cidadania.