Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande têm abertura neste domingo no Parque do Sóter

A 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2025 começa neste domingo (17), às 8h, no Parque do Sóter. A programação reúne modalidades tradicionais e esportes coletivos, com a participação de atletas de diferentes comunidades indígenas da capital.

Entre as provas previstas estão arco e flecha e arremesso de lança, no masculino; atletismo e cabo de guerra, nas categorias masculino e feminino; além de futebol society masculino e futsal feminino. A entrada é gratuita, e o público poderá acompanhar as disputas ao longo do dia.

Realizado anualmente, o evento integra esporte e cultura, fortalecendo vínculos comunitários e incentivando a preservação das tradições. Consolidado como um dos principais encontros esportivos da população indígena em área urbana no Estado, os jogos reúnem diferentes etnias que vivem em Campo Grande.

