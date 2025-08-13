Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ESPORTE

Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande têm abertura neste domingo no Parque do Sóter

Evento reúne modalidades como arco e flecha, cabo de guerra e futebol, valorizando integração e tradições culturais

Fernando de Carvalho

Evento reúne modalidades como arco e flecha, cabo de guerra e futebol - Foto: Divulgação/Funesp
Evento reúne modalidades como arco e flecha, cabo de guerra e futebol - Foto: Divulgação/Funesp

A 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2025 começa neste domingo (17), às 8h, no Parque do Sóter. A programação reúne modalidades tradicionais e esportes coletivos, com a participação de atletas de diferentes comunidades indígenas da capital.

Entre as provas previstas estão arco e flecha e arremesso de lança, no masculino; atletismo e cabo de guerra, nas categorias masculino e feminino; além de futebol society masculino e futsal feminino. A entrada é gratuita, e o público poderá acompanhar as disputas ao longo do dia.

Realizado anualmente, o evento integra esporte e cultura, fortalecendo vínculos comunitários e incentivando a preservação das tradições. Consolidado como um dos principais encontros esportivos da população indígena em área urbana no Estado, os jogos reúnem diferentes etnias que vivem em Campo Grande.

*Com informações da Funesp

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos