ESPORTE

Jogos Urbanos Indígenas reúnem quase 800 atletas em Campo Grande

Evento no Parque do Sóter marcou a abertura da 18ª edição e destacou integração cultural e comunitária entre 18 comunidades

Fernando de Carvalho

Evento no Parque do Sóter marcou a abertura da 18ª edição - Foto: Divulgação/Funesp
Evento no Parque do Sóter marcou a abertura da 18ª edição - Foto: Divulgação/Funesp

A 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande teve início neste domingo (17), reunindo cerca de 800 atletas de 18 comunidades da capital. A abertura ocorreu no Parque do Sóter, com competições que destacaram tanto modalidades tradicionais quanto esportes coletivos.

As disputas incluíram arco e flecha e lança, no masculino; atletismo e cabo de guerra, no masculino e feminino; além de futebol society, no masculino, e futsal, no feminino.

Representatividade e identidade cultural

Durante a cerimônia, lideranças indígenas ressaltaram a importância da iniciativa como espaço de convivência, transmissão cultural e fortalecimento comunitário. O cacique Josivaldo, da Comunidade Inamaty Kaxe – Novo Dia, destacou a oportunidade de encontro.

“Aqui no contexto urbano da capital, em Campo Grande, somamos 18.480 indígenas. Uma vez ao ano conseguimos reunir atletas de todas as comunidades para celebrar, rever amigos e parentes, e levar nossa cultura de geração em geração”, afirmou.

Cacique Josivaldo durante a abertura dos Jogos Urbanos Indígenas – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Já o cacique Josias Jordão Ramires, da Comunidade Marçal de Souza, reforçou o aspecto cultural dos jogos.

“A importância desses jogos é o fortalecimento entre as comunidades em contexto urbano. Aqui está acontecendo o fortalecimento da cultura e das modalidades tradicionais. É um momento também de unificação entre os povos”, disse.

*Com informações da Funesp

