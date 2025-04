Jornalistas do Grupo RCN são homenageados pela Câmara Municipal de Campo Grande

Durante sessão solene realizada na noite desta segunda-feira (28), na Câmara Municipal de Campo Grande, os jornalistas do Grupo RCN, Lígia Sabka e Bruno Callegari, foram homenageados com a Medalha Legislativa “Priscilla Sampaio”.

A solenidade marcou a celebração do Dia do Jornalista e teve como objetivo reconhecer o trabalho de profissionais que contribuem para a difusão da informação com responsabilidade e compromisso público.

A cerimônia, instituída por meio da Lei n.º 4.828/10 e Resoluções n.º 1.210/15 e 1.282/18, foi proposta pelo vereador Professor Riverton e reuniu representantes do jornalismo sul-mato-grossense no plenário Oliva Enciso. A honraria leva o nome da jornalista Priscilla Sampaio, que atuou por sete anos na TV Morena e faleceu precocemente, em 2015, aos 32 anos.

Homenageada, a diretora de Conteúdo do Grupo RCN, Lígia Sabka, emocionou-se ao lembrar da trajetória ao lado de Priscilla, com quem trabalhou e cultivou amizade.

Lígia Sabka durante a homenagem – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN 67

“Esse é aquele momento das grandes emoções. A Medalha Priscilla Sampaio, para mim, tem um peso ainda maior. A Priscilla era minha colega de trabalho, mas, acima disso, era minha amiga. Compartilhamos pautas, bastidores, alegrias e desafios da profissão. Essa homenagem me faz reviver não só a memória dela, mas também a importância da ética no jornalismo, algo que ela sempre representou com muita dignidade. A medalha leva o nome de uma jornalista íntegra, e receber essa honraria me faz refletir sobre como a nossa profissão exige reinvenção constante”, afirmou.

A mãe da jornalista Priscilla Sampaio, que compôs a mesa de autoridades da solenidade, também se emocionou. Dona Francisca, como carinhosamente é conhecida, relembrou a curta mas intensa trajetória profissional da filha. “Ela sempre estava à frente de tudo, como se lutasse contra o tempo, mas trabalhando com muita ética e carinho pelos colegas“.

“Essa medalha representa o esforço e a dedicação de décadas. Foi uma construção feita com muito trabalho, estudo e entrega. É uma consagração merecida”, declarou Éder Rui Queiroz, companheiro de Lígia há mais de 30 anos.

Trajetória

Lígia Sabka possui uma longa carreira no jornalismo local, tendo iniciado as atividades na década de 80, com passagens pela TV Guanandi – integrou a primeira equipe de jornalismo da emissora -, TV Morena – onde permaneceu por 25 anos -, Assembleia Legislativa – onde foi diretora de Rádio e TV -, e Santa Casa de Campo Grande – onde atuou como gerente de Comunicação -, além de ter liderado projetos jornalísticos de grande relevância como o primeiro Globo Repórter inteiramente gravado em Mato Grosso do Sul.

Lígia, ao lado da família e junto ao vereador Neto Santos (Republicanos) e assessora – Foto: Fernando De Carvalho/RCN67

A indicação da jornalista foi feita pelo vereador Neto Santos (Republicanos). Segundo ele, a escolha se deu em reconhecimento aos serviços prestados pela profissional à comunicação sul-mato-grossense.

“Fizemos um levantamento buscando pessoas que ainda não haviam sido homenageadas com esta medalha. Encontramos nela uma trajetória marcante, construída com competência e dedicação à cidade e ao estado”, justificou o parlamentar.

Dupla honraria

O jornalista Bruno Callegari, apresentador do programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, emissora do Grupo RCN, também foi reconhecido. Com uma carreira de sucesso passando por grandes veículos de comunicação e iniciada ainda na adolescência, Bruno ressaltou a importância de receber a medalha.

Bruno Callegari, apresentador do programa Microfone Aberto – Foto: Fernando de Carvalho/RCN67

“É uma sensação de gratidão. O comunicador vai além de informar: ele impacta vidas. Esse momento nos enche de orgulho e nos motiva a continuar com responsabilidade e seriedade”, afirmou.

A homenagem ao Bruno foi proposta pelo vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), que destacou a trajetória do jornalista como referência na comunicação do estado.

“Desde o primeiro momento em que essa homenagem foi cogitada, o Bruno já era um nome certo. Ele tem uma história marcante, passou por emissoras importantes, teve reconhecimento até do próprio Silvio Santos. É um jovem com um futuro brilhante”, disse.

Vereador Victor Rocha e o homenageado, Bruno Callegari – Foto: Fernando De Carvalho/RCN67

Durante a cerimônia, o presidente da Câmara Municipal, vereador Papy (PSDB), ressaltou a relevância da imprensa no contexto democrático e institucional. “O jornalista está presente no nosso dia a dia, cobre as ações da Câmara e entrega à população o que é de interesse público. Essa homenagem é muito valorizada por todos nós”, afirmou.

Solenidade

A entrega da medalha “Priscilla Sampaio” reforçou o papel essencial da imprensa na construção de uma sociedade mais informada e democrática, e evidenciou a força do jornalismo local representado por profissionais que dedicam suas vidas à comunicação com ética e responsabilidade.