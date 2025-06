Jornalistas do Grupo RCN são premiados em concurso estadual de agrojornalismo

Jornalistas do Grupo RCN foram reconhecidos durante o encerramento do Interagro 2025, ao conquistarem dois troféus na 4ª edição do Prêmio SRCG de Agrojornalismo. Realizado pelo Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), em parceria com a Agro Agência, o prêmio distribuiu R$ 40 mil aos melhores trabalhos nas categorias rádio, TV, online e impresso.

A edição deste ano homenageou o jornalista Jaime Valler, referência na cobertura do agronegócio sul-mato-grossense, e teve como tema “Agro – Ferramenta de desenvolvimento econômico e social”.

Segundo lugar reconhece quilombolas e alimentação escolar

O segundo lugar na categoria Rádio foi conquistado pela jornalista Vanessa Bordin, com a reportagem “Do quilombo à mesa”. O material narra como a produção de hortifrútis por comunidades quilombolas em Maracaju vem transformando a realidade de pequenos produtores e garantindo merenda escolar de qualidade.

“A escolha do tema valoriza o trabalho de quem quase nunca tem voz. A comunidade quilombola de Maracaju é um exemplo de produção consciente e eficiente. Esse reconhecimento mostra que nosso papel é justamente dar visibilidade a essas histórias”, destacou Vanessa.

Terceiro lugar com foco na pecuária e protagonismo feminino

Na categoria Rádio, a reportagem “Pecuária em MS alia tradição, tecnologia e protagonismo no campo”, da dupla Fabiano Reis e Duda Schindler, da Massa FM Campo Grande, conquistou o terceiro lugar.

A matéria abordou a importância da pecuária bovina de corte no desenvolvimento econômico do estado e como ela tem impactado vidas, com destaque para personagens femininas transformadas pelo setor.

“É a segunda vez que participamos. Ano passado também ficamos em terceiro. Desta vez decidimos contar histórias de mulheres que tiveram suas vidas transformadas pela pecuária. Mostrar como o agro é tradicional, mas também um motor de mudança”, explicou Duda Schindler.

“A pecuária sul-mato-grossense representa muito mais que tradição. Ela traz impactos positivos para a economia e para a vida de quem está no campo, seja por herança ou por reinvenção”, reforçou Fabiano Reis.

Diretora celebra compromisso com jornalismo de qualidade

Para a diretora de conteúdo do Grupo RCN, Lígia Sabka, os dois prêmios representam a consolidação de um trabalho sério e alinhado ao que o público deseja ouvir e conhecer.

“Isso mostra que temos uma equipe eficiente, preocupada com o que de fato importa para os nossos ouvintes. Os prêmios refletem a qualidade do nosso conteúdo, voltado para educação, tecnologia e transformação no campo”, afirmou.