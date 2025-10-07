Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Jovem confessa ter matado idoso e enterrado corpo no quintal em Campo Grande

Crime foi registrado no bairro Portal Caiobá, região oeste da Capital

Fernando de Carvalho

Equipes do Batalhão de Choque estiveram no local do crime - Foto: Divulgação/Batalhão de Choque
Equipes do Batalhão de Choque estiveram no local do crime - Foto: Divulgação/Batalhão de Choque

Um homem de 23 anos foi preso na noite de segunda-feira (6) após confessar ter matado um idoso de 75 anos e enterrado o corpo no quintal da própria residência, localizado, no bairro Portal Caiobá, região oeste de Campo Grande.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, a equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar foi acionada por meio do número 190 para atender a uma denúncia de homicídio.

No endereço informado, os policiais encontraram o suspeito em frente à casa. Ele se apresentou espontaneamente e afirmou ser o autor do crime.

Segundo o relato do suspeito, ele estava sentado em frente à residência quando viu o idoso passar em uma bicicleta elétrica usada para transportar materiais recicláveis. O homem contou que chamou a vítima até os fundos do imóvel, oferecendo latas de alumínio.

Dentro da casa, afirmou ter decidido cometer o homicídio e, antes de iniciar as agressões, chegou a ajustar uma câmera de segurança para evitar o registro das imagens.

O autor relatou ter derrubado a vítima com um chute, seguido de um golpe de “mata-leão”. Em seguida, desferiu ao menos três golpes de faca na região do tórax e, posteriormente, utilizou uma barra de ferro para atingir o corpo da vítima.

Após perceber que o idoso havia morrido, o suspeito enterrou o corpo no quintal e cobriu o local com panos.

A descoberta do crime ocorreu após familiares perceberem movimentação de terra e manchas de sangue no quintal. A mãe do suspeito confirmou ter encontrado o corpo ao retirar parte da terra.

O pai do autor informou aos policiais que o filho faz uso de drogas e de medicação controlada.

Durante buscas no local, a equipe localizou um celular com vestígios de sangue. O aparelho recebeu uma ligação de um homem que se identificou como filho do proprietário. A identificação da vítima foi confirmada por meio de fotografia apresentada por ele.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso é investigado como homicídio e ocultação de cadáver. A perícia técnica esteve no local para realizar os procedimentos necessários.

*Com informações do Batalhão de Choque

