Jovem confessa ter matado idoso e enterrado corpo no quintal em Campo Grande

Um homem de 23 anos foi preso na noite de segunda-feira (6) após confessar ter matado um idoso de 75 anos e enterrado o corpo no quintal da própria residência, localizado, no bairro Portal Caiobá, região oeste de Campo Grande.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, a equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar foi acionada por meio do número 190 para atender a uma denúncia de homicídio.

No endereço informado, os policiais encontraram o suspeito em frente à casa. Ele se apresentou espontaneamente e afirmou ser o autor do crime.

Segundo o relato do suspeito, ele estava sentado em frente à residência quando viu o idoso passar em uma bicicleta elétrica usada para transportar materiais recicláveis. O homem contou que chamou a vítima até os fundos do imóvel, oferecendo latas de alumínio.

Dentro da casa, afirmou ter decidido cometer o homicídio e, antes de iniciar as agressões, chegou a ajustar uma câmera de segurança para evitar o registro das imagens.

O autor relatou ter derrubado a vítima com um chute, seguido de um golpe de “mata-leão”. Em seguida, desferiu ao menos três golpes de faca na região do tórax e, posteriormente, utilizou uma barra de ferro para atingir o corpo da vítima.

Após perceber que o idoso havia morrido, o suspeito enterrou o corpo no quintal e cobriu o local com panos.

A descoberta do crime ocorreu após familiares perceberem movimentação de terra e manchas de sangue no quintal. A mãe do suspeito confirmou ter encontrado o corpo ao retirar parte da terra.

O pai do autor informou aos policiais que o filho faz uso de drogas e de medicação controlada.

Durante buscas no local, a equipe localizou um celular com vestígios de sangue. O aparelho recebeu uma ligação de um homem que se identificou como filho do proprietário. A identificação da vítima foi confirmada por meio de fotografia apresentada por ele.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso é investigado como homicídio e ocultação de cadáver. A perícia técnica esteve no local para realizar os procedimentos necessários.

*Com informações do Batalhão de Choque