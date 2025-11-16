Jovem alega que matou padre após ser abusado sexualmente em Dourados

O depoimento de Leanderson de Oliveira Júnior, 18 anos, deu à Polícia Civil de Dourados uma versão detalhada sobre a morte do padre Alexsandro da Silva Lima, 44 anos.

O jovem afirmou que matou o padre após, segundo ele, ter sido forçado a praticar sexo oral, na noite de sexta-feira (14), na casa do religioso, em Dourados. Depois da agressão, ele contou que roubou o Jeep Renegade e que pretendia vender o veículo por R$ 40 mil no Paraguai, além de envolver outros quatro jovens na ocultação do corpo e no furto de objetos da residência.

Veículo da vítima foi recuperado pela polícia. Osvaldo Duarte – Dourados News

Segundo o depoimento, Leanderson conheceu o padre por meio de um ex-cunhado e relatou que o religioso se aproximava de jovens da região. De acordo com ele, o padre se apresentava apenas como Alex, abordava estudantes na porta da escola e oferecia pequenas quantias em dinheiro em troca de encontros.

O jovem disse que esteve com o sacerdote na quarta-feira anterior e que voltou à casa dele na sexta já com a intenção de roubar o carro e o dinheiro, embora tenha afirmado que o suposto abuso aconteceu quando ficou sozinho com a vítima naquela noite.

Relato de como foi o assassinato

No relato prestado à polícia, Leanderson disse que usou uma marreta encontrada no imóvel para iniciar o ataque. Ele contou que o padre tentou se defender, porém, em seguida, levou novos golpes e acabou ferido também com uma faca.

O jovem também relatou que utilizou a arma branca para concluir a agressão, concentrando os golpes na região da cabeça e do pescoço.

Depois do crime, ele afirmou que tomou banho na casa, recolheu pertences e saiu em busca da namorada. Em seguida, segundo o depoimento, o casal passou a circular pela cidade com um amigo de 17 anos, que, conforme a versão apresentada por Leanderson, chegou ao imóvel quando o padre já estava morto.

Polícia Investigou destalhes encontratos no vaículo. Osvaldo Duarte – Dourados News

Os três rodaram por conveniências, encontraram conhecidos e, posteriormente, seguiram para a casa de João Victor Martins Vieira, 18 anos.

Ainda conforme a investigação, Leanderson contou a João o que havia feito e o levou até a residência do padre, onde mostrou o corpo.

João, segundo o registro policial, afirmou que sugeriu buscar uma solução, mas o grupo continuou rodando pela cidade até a madrugada, antes de decidir pela limpeza do local e pela remoção do corpo.

O papel dos comparsas

De acordo com a Polícia Civil, duas adolescentes de 16 e 17 anos passaram a integrar o grupo e ajudaram a limpar portas e objetos da casa. Enquanto isso, João recolheu itens do imóvel, como talheres, panelas, ventilador, bebidas e eletrodomésticos.

Os investigadores apontam que a ação teve como objetivo tanto apagar vestígios quanto levar bens da vítima.

Após o “limpa” na casa, o grupo enrolou o corpo do padre em um tapete e colocou o cadáver no porta-malas do Jeep Renegade. Os quatro seguiram no banco da frente até a região da Rua José Feliciano de Paiva, conhecida como Zé Tereré, onde deixaram o corpo às margens de uma área de mata.

Em seguida, voltaram à casa de João Victor, circularam por outros pontos da cidade, fizeram nova limpeza no veículo e, já na manhã de sábado (15), foram ao mercado, momento em que a polícia os localizou com o carro.

O desaparecimento de Alexsandro chamou a atenção quando familiares tentaram contato e descobriram, por meio de uma mulher, que o celular do padre havia sido encontrado em um terreno próximo ao IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).